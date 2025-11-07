藍天第三季EPS創12年單季新高 第四季強化佈局藍海市場

藍天第三季每股盈餘1.54元，創近12年單季新高。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕藍天電腦（2362）第三季財報晚間出爐，單季每股盈餘（EPS）1.54元，創近12年單季新高，管理層表示，公司已經走出第二季台幣史詩級爆升帶來的震撼影響，預期將在第四季與明年持續提升獲利能力，以穩健的策略，強化布局高毛利產品，透過藍海機種進一步增加高階市場滲透率。

藍天第三季營收55.1億元、年減22%，營業毛利11.2億元，營業利益3.1億元，業外因台幣匯率回穩及資產評價利益回升，單季稅後淨利8.9億元，每股盈餘 1.54元。前三季營收152.6億元、年減21%，毛利率23%，年增3個百分點，營益率9%，年增1個百分點，稅後淨利9.1億元，每股盈餘1.57元。

藍天旗下筆電事業第三季出貨42.4萬台，營收47.6億元，前三季出貨110萬台，營收130.2億元。管理層說，公司布局仍以高毛利的藍海機種為出貨主力，聚焦於重視品質與穩定性的日本及歐洲等成熟市場，受惠於該兩區出貨量增長與高毛利產品比重提升。整體前三季藍海機種出貨占比達62%，較去年同期提升11個百分點，會持續優化產品組合，維持營運獲利。

展望未來，雖然全球筆電市場仍受中國價格戰外溢影響，但高階筆電及具差異化功能的機種仍具潛力，藍天積極布局 AI PC 產品，滿足專業用戶及企業端對高效能運算的需求，並抓住微軟Win10終止支援所帶來的換機潮，攜手百位通路商客戶推出更輕薄設計、優化能源效率，並具備極致效能與運算力的筆電。

中國收租事業方面，藍天觀察官方的經濟政策，已經加深推動相關反內捲措施，因此旗下百腦匯營運穩健，藉由整合線下體驗與促銷聯動，帶動市場消費活力。下半年百腦匯北京店及群百汕頭、西安店均已簽入了長期租戶，未來穩定的現金流入，更添加營運動能穩健向上。

關於藍天轉投資30%的群光廣場百貨，管理層目前亦持續調整營運布局，西安及汕頭兩店整租方案已順利完成，承租客戶皆為長期租約，20年年平均租金近億元人民幣，長期穩定貢獻現金流及提升群光百貨整體獲利穩定性。預期第四季迎雙11、雙12與年終促銷等重點消費檔期陸續登場，群光百貨將持續努力。

