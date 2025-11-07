郭台銘母親逝世 鴻海董事長劉揚偉說話了

鴻海集團創辦人郭台銘昨日下午透過社群平台臉書發布訊息，其母郭初永真女士安祥辭世於台北醫學大學附設醫院。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕鴻海（2317）集團創辦人郭台銘昨日下午透過社群平台臉書發布訊息，其母郭初永真女士安祥辭世於台北醫學大學附設醫院，享嵩壽100歲。對此，鴻海董事長劉揚偉今發表聲明，「得知郭創辦人母親初永真女士離世，全體鴻海人都感到非常不捨，也深感哀痛。」

劉揚偉聲明中表示，「初女士一生勤勞、樸實，對家庭的付出與對孩子的教導，是郭創辦人一路走來最重要的力量來源。在這個難過的時刻，謹代表全鴻海同仁向郭創辦人和家人表達最誠摯的慰問。初女士留下的影響與風範，將永被銘記。」，

請繼續往下閱讀...

郭初永真於郭台銘24歲（1973年）時，藉由標會取得20萬元給他，郭台銘把其中用10萬元用來結婚、另一個10萬則在隔年與另2個朋友合資，在新北市土城創立鴻海塑膠企業有限公司。剛開始歷經沒有生產經驗大幅虧損，導致合夥人退出，還有原料上漲的問題，但靠著機光電垂直整合精進生產、不斷轉型和併購延伸觸角，最終成為全球最大的精密組裝廠。

郭台銘多次在公開場合表示，「沒有我母親當初給我10萬元，就沒有鴻海」，郭台銘在政壇屢次展現霸氣作風，但對生命中的重要女人「母親」則展現個人柔情的一面，在公開場合，總是幫母親郭初永真推輪椅、說話輕聲細語，而郭初永真在郭台銘事業的每個階段都扮演了幫助和見證的角色。郭台銘與胞弟郭台強將遵從母囑，不發訃告，不設靈堂，不辦公祭。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法