自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

海關人員涉性騷長榮空姐 台北關：關員已調職 將嚴懲重罰

2025/11/07 18:34

對於海關人員涉嫌性騷擾及恐嚇空服員一事，財政部關務署台北關表示，全案已由該公司報請警察機關偵辦，海關全力配合司法調查，嚴懲不貸。示意圖與新聞事件無關。（資料照）對於海關人員涉嫌性騷擾及恐嚇空服員一事，財政部關務署台北關表示，全案已由該公司報請警察機關偵辦，海關全力配合司法調查，嚴懲不貸。示意圖與新聞事件無關。（資料照）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕對於海關人員涉嫌性騷擾及恐嚇長榮航空的空服員，財政部關務署台北關表示，全案已由該公司報請警察機關偵辦，海關全力配合司法調查，嚴懲不貸，絕不護短；海關於知悉該事件後，立即啟動行政調查，並將涉嫌關員調離原職務，調查後將迅速召開考績會檢討其行政責任。

台北關強調，涉案海關人員行為雖於休假出國期間發生，但海關執掌邊境管制，理應以身作則，嚴格遵守法律，該員行為已嚴重影響機關聲譽及政府形象，將於調查後迅速召開考績委員會檢討該員行政責任。

另外，台北關表示，該員另涉嫌於空服員執行職務時為性騷擾行為一節，亦已啟動性騷擾調查程序，依性騷擾防治法等相關規定調查審議，並將加強關員法紀教育及性別平等教育訓練，提升關員法紀及性平觀念。

相關新聞請見：

獨家》關務署人員機上涉性騷空姐 還威脅「下機單獨檢查」：只是給小教訓

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財