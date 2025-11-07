海關人員涉性騷長榮空姐 台北關：關員已調職 將嚴懲重罰

對於海關人員涉嫌性騷擾及恐嚇空服員一事，財政部關務署台北關表示，全案已由該公司報請警察機關偵辦，海關全力配合司法調查，嚴懲不貸。示意圖與新聞事件無關。（資料照）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕對於海關人員涉嫌性騷擾及恐嚇長榮航空的空服員，財政部關務署台北關表示，全案已由該公司報請警察機關偵辦，海關全力配合司法調查，嚴懲不貸，絕不護短；海關於知悉該事件後，立即啟動行政調查，並將涉嫌關員調離原職務，調查後將迅速召開考績會檢討其行政責任。

台北關強調，涉案海關人員行為雖於休假出國期間發生，但海關執掌邊境管制，理應以身作則，嚴格遵守法律，該員行為已嚴重影響機關聲譽及政府形象，將於調查後迅速召開考績委員會檢討該員行政責任。

另外，台北關表示，該員另涉嫌於空服員執行職務時為性騷擾行為一節，亦已啟動性騷擾調查程序，依性騷擾防治法等相關規定調查審議，並將加強關員法紀教育及性別平等教育訓練，提升關員法紀及性平觀念。

