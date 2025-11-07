陽明10月營收雙減 看第四季近洋市場穩

陽明10月營收雙減。（陽明提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕因整體市場需求放緩，陽明10月單月營收115.34億元，較9月營收減少12.35億元，減幅為9.67%，較去年同期減少74.59億元，減幅為39.27%。累計1-10月營收為1377.99億元，較去年同期營收1882.22億元，減少504.23億元，減幅為26.79%。

陽明指出，IMF 10月發布最新世界經濟展望報告，由於美國與多國達成貿易協議並提供各項豁免，企業展現極強的應變能力並迅速調整供應鏈以緩解關稅帶來的衝擊，故較7月預測微幅上調今年全球經濟成長率，預估今年為3.2%；2026年為3.1%。隨著美中雙方在經貿、關稅、海事、稀土等領域達成多項共識，有助於降低政策不確定性並恢復供應鏈的穩定。

請繼續往下閱讀...

在航運市場方面，陽明指出，以哈雖簽署停火協議，仍偶有衝突且雙方存在高度分歧，在安全考量下，主要航商仍將持續繞行好望角；歐美市場因市場運力持續交付以及川習會前關稅不穩定因素干擾市場波動較大，但在中美關稅磨擦暫緩，應可加助美國線農曆年前出貨量；近洋市場及其他市場如中東市場，第四季有貨量支撐，預期市場穩定。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法