習近平亮稀土牌笑到最後？歐學者秀數據打臉北京

歐洲學者認為，北京對稀土出口的任何限制都可能讓中國遭到反噬。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕川習會落幕後，美中稀土戰暫時休兵，不少人認為北京手握稀土王牌，對美國形同鎖喉。歐洲學者並不認同，直言傳統觀點認為美國依賴中國的稀土，使其在地緣政治上處於嚴重劣勢，實際上，中國才是依賴美國（以及其他國家）提供高附加價值稀土化合物的國家。因此，北京對稀土出口的任何限制都可能讓中國遭到反噬。

川普10月30日在南韓釜山與習近平進行面對面會晤，2國貿易戰暫時休兵。（路透）

義大利博科尼大學（Bocconi University）歐洲政策制定研究所所長格羅斯（Daniel Gros），在知名期刊《Project Syndicate》發表評論文章稱，上週川習會就兩國貿易戰達成休戰協議。川普降低對中國商品的關稅，以換取中國取消對稀土的出口管制。

請繼續往下閱讀...

許多人將此協議視為中國的勝利，習近平透過渲染稀土供應短缺的威脅，迫使美國在關稅問題上做出讓步。但仔細分析相關數據後發現，中國並非表面上看起來像是稀土領域的巨頭。

文章指出，稀土元素是許多高科技產品製造中不可或缺的關鍵材料，從智慧型手機到戰鬥機都需要它們。乍看之下，中國似乎在這一領域幾乎擁有壟斷地位，佔美國稀土進口總量的70%以上。然而，這個數字主要指的是尚未經過深度加工的稀土金屬，而美國此類金屬的年度進口總額僅約 2500 萬美元。其中，中國的供應量約為 2100 萬美元，這僅佔美國整體進口額的 0.001%，其實在經濟上幾乎可以忽略不計。

文章認為，即使美國失去對稀土金屬的取得管道，其經濟受損也將相當有限。以其中一項主要用途為例：稀土金屬常被用來製造更高性能的永久磁鐵。然而，儘管替代材料的成本更高，但仍有完全可行的替代方案。假設不用中國來源的稀土金屬製造磁鐵，成本因此增加10倍，總額也不過是 2.5 億美元。對於一個國內生產總值接近 30 兆美元 的國家來說，這筆金額幾乎可以忽略不計，頂多只是四捨五入時出現的微小誤差而已。

學者說，在稀土化合物方面，美國實際上擁有巨大的貿易順差，尤其是對中國。（示意圖，路透）

更重要的是，稀土礦物還以另一種形式進行國際貿易—稀土化合物。這類產品的加工程度更高，且對製造業而言也更具關鍵性。而在稀土化合物方面，美國實際上擁有巨大的貿易順差，尤其是對中國。

以 2023 年為例，美國稀土化合物的出口額達 3.55 億美元，幾乎是其進口額（1.8 億美元）的兩倍，其中對中國的出口佔了近9成。整體來看，2024 年中國共進口約 14 億美元 的稀土化合物（來源不限於美國），而其出口的稀土金屬僅約 4 億美元。2023 年時，中國在這方面的逆差甚至更大。

因此，儘管傳統觀點認為美國依賴中國稀土，使其處於嚴重的地緣政治劣勢，但實際上是中國依賴美國（和其他國家）提供更高附加值的加工礦物。此外，近年來，隨著中國高科技產業的擴張，中國的稀土複合逆差一直在快速增長，而稀土金屬的出口卻停滯不前。

從兩國製造業的性質來看，這種情況完全說得通。美國的製造業規模相對較小，主要集中於高科技的利基產品，因此其對稀土的需求多半來自國防與軍事生產。這些需求固然重要，但並非特別複雜或難以滿足。

以 F-35 隱形戰鬥機為例，生產一架需要數百磅的一種稀土元素—鏑（dysprosium）。根據美國地質調查局（USGS）的資料，美國每年進口約 300 噸鏑。這個數量足以製造約 1000 架 F-35 戰機，遠遠超過美國每年實際生產的 120 至 150 架。

相比之下，中國龐大的製造業體系生產大量依賴稀土材料的消費性產品。以智慧型手機為例：從總重量來看，製造一架 F-35 戰鬥機所需的稀土含量，大致相當於製造100萬支智慧型手機所需的量；而製造1千架 F-35 所需的稀土，則相當於全球每年生產的10億支智慧型手機所需的量。

考量到中國不僅生產數以百萬計的智慧型手機，還製造各式各樣的電子產品，其整體稀土需求量遠遠超過美國，這也是中國在稀土供應與需求兩端都扮演關鍵角色的原因之一。

更令中國面臨挑戰的是，製造一支智慧型手機雖然只需極少量稀土（估計約 0.3 公克），但這些稀土分散於多種不同的化合物中，而非以未加工的金屬形式存在。

因此，美國在稀土化合物方面的貿易順差，實際上賦予了它相當大的戰略籌碼。若中國限制稀土金屬的出口，就可能反過來失去取得稀土化合物的機會，而這些化合物正是中國龐大製造業極度依賴的關鍵材料。

美國財長貝森特表示，中國揚言停止稀土出口，犯了1個真正的錯誤。（美聯社資料照）

文章直言，中國政府過去在稀土問題上也曾「操之過急」。2010 年時，中國大幅限制稀土出口，目的並非出於地緣政治考量，而是為了促進稀土金屬在國內的深度加工。然而，這一政策導致稀土價格急劇上漲，最高漲幅達到先前價格的10倍。結果，全球各地的生產商紛紛投入資金，開發替代性材料與替代製程。不久之後，市場需求便急速萎縮。

事實證明，稀土並非不可替代。從這個意義上說，美國財政部長貝森特（Scott Bessent） 說得對，中國使用稀土作為地緣政治武器來對抗美國，這是「一個真正的錯誤」，而美國現在比以往任何時候都更有動力尋找替代方案。

文章總結，中國於 2010 年實施出口管制後，稀土價格大約花了 2年時間 才回到原先水準。而中國政府則在近 5年後才取消相關限制，部分原因是受到WTO不利裁決的促使。然而，即使 WTO 禁止此類出口限制的規定不足以讓中國卻步，如今中國在稀土化合物貿易上出現的逆差，也應該足以成為中國不再重蹈覆轍的理由，特別是這樣的逆差在15年前尚不存在。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法