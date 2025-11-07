63歲退休警為追夢淪「時薪200元兼職工」 不後悔原因曝

隨著高齡化加劇，越來越多人退休後選擇開啟「第二人生」。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕隨著高齡化加劇，退休後的「第二人生」越來越長，也讓越來越多人選擇退休後繼續工作。日本一名63歲的退休警察，雖然已領取約2千萬日圓（約新台幣4百萬元）退休金，仍選擇在時薪1050日圓（約新台幣209元）的安親班工作，他並不後悔，為實現陪伴孩子成長的夢想，靠著退休前周詳理財與資產規劃，累積5千萬日圓（約新台幣1千萬元）資產，無後顧之憂地追求興趣與人生價值。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，63歲的A先生（化名）是一名退休警察，妻子B女士（60歲，化名）是一名全職家庭主婦，他們共同居住在一棟他們擁有的獨立式住宅中，貸款已還清。夫妻倆都喜歡孩子，但妻子在40歲時決定放棄生育，從那時起，A先生就想「總有一天，我希望找到一份能讓我看著孩子們長大的工作。」

請繼續往下閱讀...

退休後，他的夢想成真了，他在安親班負責輔導小學生學習與活動，時薪1050日圓（約新台幣209元）。某天，一位帶女兒上課的家長意外認出A先生，竟是自己多年前的上司，驚訝地問「您怎麼會在這裡？」A先生笑著回答「我一直想做能陪伴孩子成長的工作，雖然不是自己的孩子，也能付出關心。」他表示，這份工作已做了三年，每週三至四天，即使暑假也不間斷，「看著孩子們成長，真的很快樂。」

為什麼A先生能夠將自己的愛好變成一份​​工作，而無需擔心收入問題？事實上，為了能無後顧之憂地做自己喜歡的事，A先生在退休前便與理財規劃師制定養老計畫。夫妻倆累積了約5000萬日圓資產，其中包括退休金2000萬日圓（約新台幣400萬元），足以支應生活、旅行及未來養老院支出。如今，即使工作收入不高，他仍能安心從事自己熱愛的兒童輔導工作。

A先生表示，「我們雖然不能奢侈，但每天都很充實。」妻子B女士則積極參與地方志工活動。兩人的生活證明，只要職涯時期做好資產規劃，退休後同樣可以追求「金錢買不到的價值」，享受自由而充實的第二人生。

專家指出，隨著壽命延長，退休後的第二人生可能長達20年以上，因此提前規劃財務與生活方式，是實現快樂老年的關鍵。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法