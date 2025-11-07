中信銀行「AI信用卡秘書」 可抓盜刷還會建議怎麼刷最優惠

2025台北國際金融博覽會今登場，金管會主委彭金隆特別蒞臨展區。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕民眾消費時最常提出的疑問就是「刷哪張卡最划算」？以往要自行搜尋信用卡商品網頁，或是撥打客服詢問，信用卡龍頭中國信託銀行應用生成式人工智慧（Artificial Intelligence, AI），開發業界首創的「AI信用卡秘書」，依客戶需求提供專屬信用卡用卡攻略，持卡人僅需詢問「刷哪張卡最划算？」系統即會比對不同卡片權益與商店優惠供用卡建議，也會偵測潛在刷卡交易風險，若有異於平日習慣的消費，會提醒民眾進行交易確認。

2025台北國際金融博覽會今（7）日登場，中國信託金控現場展示銀行、人壽、證券、投信等子公司共10項創新金融應用，本次展覽聚焦「科技暖心」、「體驗貼心」、「服務順心」3大面向，金管會主委彭金隆特別蒞臨展區，中信銀行董事長陳佳文親自接待。

現場展區除了業界首創的「AI信用卡秘書」，也展示為了阻絕車手盜領而全新升級的「AI智能防詐ATM」，結合AI影像分析與多重安全機制，即時偵測使用者是否以口罩、安全帽等物品遮掩臉部，並自動跳出警示頁面提醒移除遮蔽物；若鏡頭辨識到多張臉孔或可疑行為，就會即時提醒並提供「鎖定帳戶」、「調降限額」、「啟動警鈴」等安全選項，中信銀預計今年底前，在全台各地陸續導入逾500臺具備AI智能辨識技術的ATM。

為了積極打詐，中信銀行也攜手同業打造市場首創「跨行金流履歷安全網」，即時掃描異常資金流動，讓金融機構快速辨識可疑帳戶，攔阻詐騙金流；同時結合中信銀行ATM與中國信託行動銀行APP的「跨機構數位身分驗證」，提供跨行申請與密碼重設等服務，並透過「中信Fast-ID」於銀行、保險、證券不同服務間快速完成身分驗證，兼顧便利與安全。

為解決中信銀各分行客戶人數眾多，現場必須久候的困擾，中信銀也打造「AI智慧櫃員」，融合數位體驗、AI智能以及數據打詐三大關鍵科技，協助客戶提前預約、提醒時間及應帶文件，客戶抵達時則以對談方式，蒐集客戶資訊，比對內外部防詐資訊，搭配自建「AI理專助理」服務，可規劃適配投資理財建議，提升理專服務品質與效率。

