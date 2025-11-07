永續金融先行者聯盟 元大金交棒給第一金

元大金控今（7）日舉辦第三屆永續金融先行者聯盟成果發表會，說明聯盟承諾事項達成情形、分享淨零推動工作平台執行成果。（業者提供）

〔記者張慧雯／台北報導〕第三屆永續金融先行者聯盟今（7）日舉辦成果發表會，由金管會分享承諾事項達成情形、六家金控分別說明淨零推動工作平台執行成果，並在金管會副主委陳彥良見證下，由元大金（2885）正式交棒給第四屆主席第一金（2892），象徵延續並深化聯盟影響力，為台灣淨零轉型注入不斷前進的動能。

目前先行者聯盟成員為中信金（2891）、玉山金（2884）、元大金、第一金、國泰金（2882）、兆豐金（2886）六家金控，承諾深化「綠色採購」、「資訊揭露」、「國際接軌」、「協助與推廣」及「投融資與議合」五大議題作為，籌組「淨零推動工作平台」六大工作群，在金管會及周邊單位的共同合力下，完成制定多項永續金融相關政策與工具，透過工作坊等形式，提升金融從業人員的永續發展知能，為產業淨零轉型增添動力。

元大金總經理黃維誠表示，金融業為台灣淨零轉型重要的力量，培育永續金融人才是因應的關鍵策略之一，元大金身為「培力與證照工作群」召集人，去年聯手證基會催生國內首張國家永續金融證照，並提供全集團同仁每人1300元報考證照補助，截至今年9月30日集團逾3成員工取得永續金融基礎證照，取照人數年增逾10倍，永續金融進階證照也較去年成長近7倍。

為提升永續金融證照普及率，呼應金管會「綠色及轉型金融行動方案」，元大金制定「金融業永續金融證照推廣指南」，藉由界定報考對象及分階段推動、設定組織層級員工持證率KPI、提供教育訓練/學習資源或補助及獎勵等作法，作為金融機構推廣員工精進永續金融相關知識、考取證照的參考。

