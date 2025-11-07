麥味登母公司揚秦前3季每股賺4.67元 10月營收創新高

揚秦國際第3季每股盈餘為1.8元。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕以經營麥味登早餐店崛起的揚秦國際（2755）今天公布第3季合併營收為7.85億元，年增17.48%，季增4.65%，稅後淨利0.66億元，年增31.7%，營收與獲利均創單季歷史新高，每股盈餘為1.8元。

揚秦國際累計前3季合併營收22.18億元，年增19.82%，稅後淨利1.7億元，年增31.5%，營收及獲利均創上櫃以來歷史新高，每股盈餘為4.67元。

揚秦並同步公布10月受惠於中秋、國慶及光復節的連續假期，持續帶動外食與聚餐的需求暢旺，各品牌門市來客量與客單價同步提升，10月營收2.71億元，年增19.65%，月增4.47%，創單月歷史新高紀錄。

累計1~10月合併營收24.93億元，較去年同期增加19.88%，續創歷史新高紀錄。

揚秦總經理林麗玲表示，10月營收及第3季財報持續刷新歷史新高紀錄，主要受惠於整體營運規模擴大、多品牌持續展店及假期效應加持。

新品牌拓展部分，揚秦代理的馬來西亞知名品牌「檳城煎蕊」，第2家門市已經進駐位在台北車站旁的Q square京站時尚廣場B3美食街，持續朝向百貨商圈展店。

火鍋品牌「涮金鍋中壢海華店」將於本月底開幕，緊接著「桃園大有店」及「觀音大觀店」也將於12月陸續開始營運，迎接秋冬火鍋旺季。

截至目前，「麥味登」總店數936家，「炸雞大獅」海內外店數123家，「REAL 真‧Cafe‧Bread」店數7家，「涮金鍋」店數5家，「檳城煎蕊」店數2家。

