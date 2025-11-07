還怕AI搶走飯碗？這「10種職業」難以取代、未來更搶手

《FinanceBuzz》整理出未來10年絕對不會被AI取代，甚至會更搶手的10種職業。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕隨著人工智慧（AI）持續發展，似乎不少工作難以逃過AI與自動化的衝擊，許多人開始擔心，自己的職業可能會在未來10年內被淘汰。雖然有些工作正逐漸消失，仍有許多職業短期內絕對不會消失，這些「未來保證型」的工作仰賴人類獨有的特質，例如複雜的問題解決能力與同理心。美國財經媒體《FinanceBuzz》就點出未來10年絕對不會被AI取代、甚至會更搶手的10種職業。

1.護理師

護理師能提供AI永遠無法取代的關懷與臨床判斷力。例如美國目前正面臨嚴重護理師短缺，使這份工作成為最穩定的職業之一。隨著人口老化，對醫療照護的需求只會持續增加。根據美國勞工統計局（BLS）預測，2024至2034年間，護理師的需求將成長5%，高於平均水準。

2.再生能源技術員

隨著科技進步，電力需求不斷上升，風力與太陽能等再生能源快速發展，帶動對安裝與維護設備技術員的強勁需求。部分經濟學家預估，這些綠能相關職缺的增長速度將名列全美前茅，2034年前需求恐暴增50%。

3.電工

隨著更多資料中心上線以支撐AI運算、智慧家庭成為趨勢，世界需要更多電工，他們負責安裝電線與排除電力問題。專家指出，目前電工人力已出現嚴重短缺，未來10年預計成長9%，遠高於各行業平均。

4.心理健康諮商師

心理健康諮商師協助人們理解並處理情緒，這是AI無法取代的高度人性化職能。隨著社會對心理健康的重視提升，專業諮商師需求激增。BLS預測，未來10年心理健康專業人員的需求將成長17%。

5.資安分析師

只要有數位資料存在，就會有人想竊取它。資安分析師位居第一線，負責保護企業與政府網路安全。雖然AI能協助防禦，但資安對手往往是人類駭客，因此需要靈活的應變能力。預估至2034年，對資安專家的需求將增加29%。

6.物理治療師

復健是極具個人化的過程，絕非「照本宣科」能完成。物理治療師為患者量身設計治療計畫，協助減緩疼痛、恢復功能。此職業結合醫學知識與激勵技巧，預計未來10年需求成長11%。

7.AI與機器學習專家

與其害怕AI，不如成為打造AI的人。AI與機器學習專家負責設計模型、訓練演算法，幫助企業運用這項技術。世界經濟論壇（WEF）2025年調查顯示，全球有86%的企業計畫投資AI技術及相關人才。

8.水管工

與電工相似，水管工的工作幾乎不可能被自動化取代。修理漏水、處理排水問題，都需要現場手工操作。由於年輕人投入此行業的人數不足，市場上目前的水管工比實際需求少了約55%，因此成為極度搶手的技術職。

9.數據科學家

自2000年代企業數位轉型以來，數據成為最寶貴的資產，唯有數據科學家能從龐大的資料中挖掘商機與趨勢，AI興起反而進一步推升需求。BLS預測，未來10年數據科學家職缺將成長34%。

10.建築經理（Construction Manager）

建案管理極為複雜，唯有具備綜合能力的建築經理能確保工程順利完成。他們需協調人力、處理供應鏈延誤與現場問題。由於技術門檻高、人才短缺，BLS預測該職位需求將成長9%。

報導總結，如果具備這10項職業的技能，就不必擔心AI或自動化搶走飯碗。這些工作都仰賴人類的靈活推理與情感智慧，是機器難以模仿的。掌握這些高需求職業，不僅能確保工作穩定，更有機會擺脫月光族，打造屬於你的「抗AI」未來職涯。

