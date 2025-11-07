熱錢大逃殺！新台幣貶破31元關卡，創逾半年新低。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕儘管美元指數回落至100以下，不過台股隨美股下殺逾200點，外資熱錢匯出下，新台幣兌美元匯率午後應聲貶破31元整數大關，央行也順勢而為，未大力調節，新台幣最後收在31.045元、貶值9.5分，匯價創下半年來新低。

美就業市場惡化，週四Challenger 公布美國雇主10月裁減超過15萬個職務，創20年來同期最大降幅，投資人面對日益加劇的經濟不確定，先行落袋為安，在美股四大指數同步收黑下，亞洲股市受到連動也同步走低。

台股今日下跌248.04點，收在27651.41點，三大法人同步賣超，合計賣超473.26億元。其中，外資再賣超353.56億元。

本週外資賣超逾1133億元，加上國際美元偏強走勢打壓，台幣本週重貶2.96角或0.95%，週線翻黑。

匯銀人士指出，美政府持續關門，缺少官方經濟數據，對於民間機構發布的資料特別重視，由於全球主要國家股市都在歷史高檔，尤其是美股，稍有風吹草動就會觸動投資人敏感神經，股市尚未回穩之前，新台幣隨外資熱錢匯出，仍將維持緩貶格局，下週新台幣匯價預估將在30.8元至31.2元之間盤整。

主要亞幣今日走勢則是升貶互見。根據央行統計，截至下午4點，美元指數下跌0.14%、韓元重挫0.62%、台幣大貶0.31%、人民幣也貶0.02%，惟日圓升值0.31%、新幣升值0.15%。

