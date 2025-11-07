普發現金認清唯一官網 數發部防詐搶註逾百相似網址

普發現金登記入帳已開跑，行政院今天再呼籲，政府不會以簡訊或電子郵件通知民眾領錢，也不會要求操作ATM或網銀轉帳。（資料照）

〔記者鍾麗華／台北報導〕普發現金登記入帳已開跑，刑事局統計詐騙集團假冒普發現金的手法，從4月至今已有5件，行政院今天再呼籲，政府不會以簡訊或電子郵件通知民眾領錢，也不會要求操作ATM或網銀轉帳。為從源頭阻斷詐騙訊息，數發部建置唯一官方網站，並預先註冊逾百個相似網址，通傳會也針對「普發現金」、「10000元」等關鍵字強化境外簡訊攔阻。

行政院表示，面對詐騙集團利用「普發現金」議題伺機而動，政府明確提醒，不會以簡訊或電子郵件通知民眾領錢，也不會要求操作ATM或網銀轉帳，唯一官方網站為https://10000.gov.tw。除明確揭露詐騙樣態外，政府更超前部署，預判可能出現「假加碼、假重複扣款、假中獎」等詐騙手法，並透過跨部會協調機制，強化網路廣告偵測與防護。

行政院強調，政府同步強化技術防線，從源頭阻斷詐騙訊息，數發部建置唯一官方網站，並預先註冊逾百個相似網址，避免詐團假冒網域混淆民眾，同時運用DNS RPZ機制攔阻涉詐網站；通傳會亦針對「普發現金」、「10000元」等關鍵字強化境外簡訊攔阻，並持續對國際偽冒電話播放警示語音提醒。

此外，內政部警政署及法務部採「主動蒐報、即時防堵、溯源打擊」三步驟積極查緝、偵辦，截至十一月初已破獲多起假冒檢警及釣魚簡訊案件，並查扣偽基站設備，有效切斷詐團訊息來源。

行政院表示，本次設置1988諮詢專線提供民眾免付費諮詢，並串聯165反詐騙專線及網路詐騙通報查詢網，便利檢舉可疑訊息；透過多層宣導與即時回應機制，讓全民從「被動接收資訊」轉為「主動辨識風險」，形成全社會防詐共識。

