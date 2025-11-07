川湖拚明年3目標 逐季成長、版圖擴大與距離拉遠

川湖下午舉行法說會，對明年展望釋出正向訊息。（資料照）

〔記者林菁樺／台北報導〕伺服器滑軌領導廠川湖（2059）今（7日）舉行第3季法說會，執行副總王俊強表示，明年仍是穩健成長，第一季營運最低點，但可望逐季成長，定調版圖繼續擴大，距離繼續拉遠；川湖也公告興建宿舍與二期廠，未來三年資本支出合計約10到20億元，二期廠可於2027年完工，產能再增20%。

王俊強指出，第三季伺服器產品組合占比將近90%，傳統櫥櫃受關稅、匯率影響較大，今明兩年都是伺服器領域節節上升。

王俊強說明，今年營運是逐季成長，第四季營運還是會持平或微幅上升，而明年第一季受過年、228假期影響估計會最低，但也會呈現逐季上升趨勢。

他定調，明年度川湖依舊「穩健成長，伺服器版圖繼續擴大、距離繼續拉遠」，不論是在Gb300、VR200或是ASIC、OPEN AI等都是如火如荼發展，川湖在相關應用都是主流。王俊強重申，2025到2027年都是穩健， Roadmap都一樣、沒有改變，中長期持正面看待。

有關資本支出規劃，川湖為照顧外地員工住宿需求並強化生產彈性，已啟動員工宿舍與新建二期廠房計畫，總投資金額約新台幣10億元，估計未來三年資本支出落在10到20億元之間。

而新建二廠將同步設立材料分條廠及擴充3C智慧化組裝產線，以因應訂單持續增加與料源調度需求，川湖二期可望在2027年啟用，預估再增加20%產能。

明年是否可挑戰單月20億元營收，王俊強說，目前已邁入16億元，繼續努力，應該退不回去。

因川湖具有3600多項專利，這是川湖的價值，對中國提出訴訟，他表示，川湖在中國沒有設廠，人生地不熟，仍跑去南京告仿冒者也成功，而市面上仍有很多知道自己侵權，川湖未來不排除在台灣、美國持續進行訴訟，他強調，應專心研發，不要抄捷徑，專利影響性很大，只要一家、一家找都會中，這次是告製造者，未來會警告ODM客戶，不再授權專利。

至於川湖未來配息率也是維持50%不變，王俊強表示，股價上漲，股東的資本利得也多。對AI趨勢看法，他分享，每個人最親密是手機，AI應用包括6G等都是有計畫性，已是勢不可擋，手機應用廣，最終要靠設備消化，也是為何麼OPEN AI資本支出持續增加的關鍵，他說，有算力就有未來、有機會，趨勢不會停。

川湖第3季稅後純益31.97億元，創單季歷史新高，第3季EPS為33.55元，第3季毛利率74.58%，略低於第2季毛利率77.5%。王俊強表示，主要是產品組合差異問題，影響並不大，重點還是要擺在營收向上。

川湖今年前三季稅後純益63.22億元，年增58.12%，今年前三季EPS為66.35元，也優於去年同期EPS為41.96元。

