荷蘭稱若中國恢復晶片供應 願擱置凍結安世半導體控制權命令

〔編譯張沛元／綜合報導〕彭博新聞（Bloomberg News）7日引述知情人士報導，一旦中國恢復關鍵晶片的出口，荷蘭政府準備擱置先前賦權荷蘭安世半導體（Nexperia）阻止或更改其關鍵企業決策的行政命令。

安世半導體是中國半導體廠聞泰科技的荷蘭子公司。荷蘭政府9月底凍結聞泰科技對安世半導體的控制權1年，中國政府則以對「安世半導體中國」（Nexperia China）實施出口禁令作為報復。中方認為荷蘭與美國聯手干預安世半導體，但荷方稱其目的是要阻止安世的前中國籍執行長將業務與智慧財產權轉移出歐洲。

彭博的報導指出，倘若供應在未來幾天內恢復並獲得證實，荷方願意最快在下週暫停執行前述行政命令。路透未能立即核實此報導。安世半導體也未立即回覆路透的置評要求。

中荷間的安世半導體所有權與控制權大戰，導致安世晶片短缺，打亂汽車供應鏈、衝擊生產與導致部分買家被迫讓員工休無薪假。安世半導體的晶片還廣泛應用於工業、電腦、行動裝置與消費性電子產品。

荷蘭經濟部長卡雷曼斯（Vincent Karremans）6日曾表示，他相信安世半導體生產的電腦晶片，將在未來數日內送至歐洲與世界上其他地區的客戶手中。

