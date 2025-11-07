「台南幫」發跡企業南紡打造科技園區 預估創900億收益

台南紡織在仁德打造科技園區，首期開發案動土。（記者吳俊鋒攝）

〔記者吳俊鋒／台南報導〕國內知名的「台南幫」發跡企業「台南紡織」，啟動土地資產活化，選在距離沙崙智慧綠能科學城不遠的仁德，打造全新的科技園區，助攻國內AI的發展，首期今天熱鬧動土，預計2年完工，營運後，初估帶來至少900億元的收益。

「南紡科技園區TST PARK」位於仁德義林路上，之前是三廠的基地，一度規劃為世貿展覽館，場域廣闊；首期開發案規劃投資21億元，今天的動土典禮，老董事長吳修齊的夫人吳曾昭美也出席。

請繼續往下閱讀...

園區首期工程將興建管理服務中心，以及1棟廠辦大樓，是地下2層、地上8層的智慧綠建築，樓地板面積約1萬坪，可供出租或出售，引進以研發、設計等科技產業使用為主。

南紡科技園區熱鬧動土。（記者吳俊鋒攝）

南紡集團總裁侯博明表示，首期提供的土地多達28公頃，進駐公司可以買斷，產業發展之外，也賺到了增值，一舉兩得。

侯博明說，TST PARK比照竹北的台元科技園區所打造，8年前就在籌劃，後來遇到疫情而延宕，現在終於踏出成功的第一步，未來可以為南部鄉親創造就業機會，接軌AI，帶動地方繁榮。

侯博明指出，集團除持續投入本業創新之外，為了回饋地方，也積極佈局多角化經營，針對地方需求，10年前興建購物中心，現在則開發科技園區，回饋社會。

侯博明提到，有些新創公司喜歡自己買廠地，大展鴻圖，TST PARK可以出售，利基比只能租用的南科更好，值得推薦。

侯博明強調，集團在台南持有74公頃工業用地，區位很好的仁德，就多達46公頃，是公司推動資產活化的重點。

適逢南紡創立70週年，侯博明認為「改變才能茁壯」，本業要創新、流通要擴大、科學園區要開發，是公司近期轉型、發展的主軸。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法