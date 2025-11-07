台化：11月市況仍艱苦 紅海產品產銷量再下調

台化董事長洪福源看11月市況仍艱苦，紅海產品產銷量再下調。（記者張慧雯攝）

〔記者張慧雯／台北報導〕根據標普11月3日公佈的製造業採購經理人指數，世界主要經濟體普遍低迷，台灣連續第8個月低於50榮枯線，中國也下降到50.6（官方公布49為今年最低），美國、歐元及韓國也不理想，PMI 數據充分表達全球經濟受產能過剩及美國對等關稅影響，市場需求提振乏力，旺季不旺，台化董事長洪福源預期11月市況仍艱苦，紅海產品銷量再下調。

洪福源指出，預測11月市況仍然比較艱苦，營運上為減少虧損，銷售會繼續去蕪存菁，提升有利潤產品的份額，紅海產品產銷量再下調，11月營收恐會下調。

請繼續往下閱讀...

他認為，11月市況目前看起來與10月相較變化不大，但由於今年的農曆春節較遲，不排除有淡季不淡可能，目前油價穩定在每桶60美元上下，原料對市場衝擊有限，若是中國反內捲在供給面能夠有效節制，將有利於市場價格，買氣增加剛需市況會有改善。

洪福源也指出，塑膠部分市場仍然低迷，目前中國ABS產能1300萬噸開工率65%，PS產能780萬噸也差不多65%開動，產能過剩明顯，至於台化的部分，11月台灣廠維持55%開動率，但因差異化產品拓銷取得成果，營運會改善，寧波塑膠開動率75%，將努力達成損益平衡。

