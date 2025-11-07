正達進軍國防產業 航太級玻璃適形天線技術已進入實測階段

正達進軍國防產業，發表「航太級玻璃適形天線」技術。（取自正達官網）

〔記者陳梅英／台北報導〕玻璃大廠正達國際光電（3149）宣布，與美國關係企業共同研發出具軍事等級性能的「航太級玻璃適形天線技術」（Aerospace-Grade Conformal Glass Antenna），正式跨足國防與航太領域。該技術採用美國軍工規格測試與材料驗證標準，具備戰術等級穩定性與環境耐受性，目前已進入無人機（UAV）與無人船（USV）平台實測階段，為台灣國防科技發展奠定關鍵基礎。

這項天線系統定位為「多域作戰」（Multi-Domain Operations）通信節點，可在無衛星環境下維持超視距高頻通訊（BLOS C2 Link）。頻段涵蓋4.2至5.0GHz C-Band，並可延伸至5.2GHz以上軍用X-Band衛星通信，兼容現有戰術數據鏈與低軌衛星網路，展現正達與美國軍事技術夥伴在跨域戰術通信的合作成果。

目前已獲科研單位納入匿蹤通信與非衛星飛控研究架構，未來將與國內外戰略夥伴合作，推動台灣國防產業從材料供應邁向系統整合與核心研發的新階段。

董事長鍾志明表示，我們不只是製造玻璃，而是在用玻璃改寫國防工業的定義。這項技術體現了台灣以先進材料實現國防自主化的決心。

正達這套系統的最大創新在於「結構即天線」（Structure-as-Antenna）設計理念，結合正達自有的「多曲面玻璃熱成型工藝」與美方夥伴的「隱形載具外殼適形整合技術」。透過這兩項核心技術，天線可完美貼合機體曲線，與載具結構融為一體，不僅維持機體強度與氣動外形，更能達到電磁與氣動一體化（EM-Aerodynamic Integration），實現隱形匿蹤與通信整合的全新航太材料應用。

傳統天線往往為機體外掛設計，容易影響氣動性能與雷達反射。正達的「多曲面玻璃天線」則具備低電磁反射特性，能吸收並分散雷達能量，大幅降低雷達反射截面（RCS），提升隱形無人機（Stealth UAV）、無人戰機（UCAV）及高超音速載具的匿蹤效果與生存能力。

此外，該系統具備四大軍工級關鍵特性：超低雷達反射截面（Ultra-Low RCS），可顯著降低偵測機率；電磁與氣動一體化（EM-Aerodynamic Integration），提升氣動效率並消除外掛天線罩；戰術級環境耐受性（Combat-Grade Endurance），可在-55°C至+90°C及高濕鹽霧環境下穩定運作；複合材料共燒整合（Composite Co-Curing Integration），可與航太複合材料同步成形，打造一體化匿蹤結構。

正達說，該技術已完成初期驗證，展現優異的電磁韌性與整合能力，適用於各型UAV、USV、UUV等多域平台。其通訊模組支援戰術資料鏈、即時影像傳輸與態勢分發，即使在電磁干擾環境下仍能保持低誤碼率與穩定連線，展現強大的抗干擾性能。未來版本將加入自適應頻率跳躍與主動抗干擾調變功能，支援軍用級電子戰與匿蹤通信需求。

正達指出，這項突破技術象徵公司正式跨入國防與航太產業體系，成為「國防工業核心技術驅動者」（Core Defense Technology Enabler）。該技術不僅展現材料創新實力，也是台灣「自主防衛科技」與「雙重用途技術」的重要里程碑。

