併購消息滿天飛卻未澄清 證交所罰玉山金、三商壽各20萬

證交所表示，玉山金併購三商壽案，經查媒體自10月24日至27日陸續報導，導致玉山金、三商壽股價在10月27日顯著波動，卻未依規定發布重大訊息說明，因此處2間公司各20萬違約金。（資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕玉山金（2884）近日宣布併購三商壽（2867）。不過，此案在公司正式宣布前已陸續被各家媒體報導，導致2間公司股價顯著波動，今日證交所公告，因2間公司當日股價受媒體報導影響甚劇，卻未依規定發布重大訊息說明，因此處2間公司各20萬違約金。

證交所說明，玉山金併購三商壽案，經查媒體自10月24日至27日陸續報導，導致玉山金、三商壽股價在10月27日顯著波動，受媒體報導影響甚為明顯，依照證交所「對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第6條第1項第2款規定，2間公司應在發現報導內容影響股價後、立即以重訊說明，且最遲不得超過發現時間的2小時後。

請繼續往下閱讀...

但是，2間公司到當（10/27）日收盤前都未依規定澄清媒體報導，已違反證交所規定，因此證交所決議處玉山金、三商壽各20萬違約金，並函知玉山金、三商壽嗣後應確實依規定辦理。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法