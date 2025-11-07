黃仁勳現身台南 笑稱沒時間逛夜市

黃仁勳在台南機場受訪指出，輝達雖暫停對中出貨，全球業務仍強勁。（記者王捷攝）

〔記者王捷／台南報導〕輝達執行長黃仁勳7日下午在台南機場受訪稱，目前未與美中官方就晶片輸中展開討論，也暫無對中出貨計畫，即使如此輝達依然強勁。對於夜市行程，他說在台南停留5小時，可能沒有時間，這次行程主要是來鼓勵台積電員工，笑稱自己已出差3星期，想趕快回家，因為很想念家中小狗。

談及中國市場與人工智慧發展，黃仁勳指出，中國的AI研究能量及技術實力強大，全球約有一半研究人力來自中國，許多全球熱門的開源模型也出自中國團隊，他認為美國必須加速發展，否則在激烈的全球競爭中將失去領先，儘管目前無法出貨中國，但輝達整體業務仍然非常強勁。

請繼續往下閱讀...

回顧產業現況，黃仁勳說這波AI浪潮與先前網路泡沫時代不同，當年許多地底光纖閒置，而如今雲端中的每張GPU都在運作，人工智慧應用從語言模型、影像生成到自駕演算法等皆展現出高度運算密集特性，算力需求達到歷史新高，輝達正全力擴充產能以應對。

對於外界關注的晶片製造與投資議題，他回應有關在美國建大型晶片廠的動向時指出，先進晶片製造「不是只蓋一棟廠房」，而是一項結合工程、科學與藝術的艱難技術，台積電所能達成的是全球最困難的技術之一，他此次來台主要是親自感謝台積電在製程與產能上所付出的努力。

談及在台北設立總部一事，黃仁勳說：「台北已聚集許多員工，辦公室空間不足，需要更大場地。」希望相關土地問題能順利解決，以便在台北興建一棟「漂亮的建築」。這趟在台行程將先短停台南，隨即前往台北，再返美國，並承諾「會很快再回來」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法