台灣最南端！誠品書店恆春限定店11/15試營運

〔記者張慧雯／台北報導〕繼屏東東港王船限定店今年4月開卷啟航，誠品生活（2926）宣布11月15日來到建城150週年的恆春古鎮，進駐最新藝文地標「恆春文化中心劇場館」1樓，距恆春古城牆僅50步之遙。

誠品表示，適逢恆春建城150週年，位於恆春文化中心劇場館1樓的「誠品書店恆春限定店」也將作為面向世界的文化樞紐，齊步航行，店內除匯集上萬冊書籍，試營運期間更呼應在地山海及落山風文化，策劃首檔「半島航行・日光之地」主題書展，由職人獨家精選台灣首位獲得「曼布克國際獎」的知名作家吳明益小說《家離水邊那麼近》、《苦雨之地》及村上春樹首部小說創作《聽風的歌》40週年紀念版等近百本文學作品，讓在地居民及遊客在文字間深入感受恆春的自然人文風情。

誠品指出，11月15日「恆春文化中心」也全面開幕，外觀設計以船體意象呈現屬於恆春的文化港灣，其中「劇場館」自開幕日起一連6場藝文活動接力登場，集結光雕秀、阿卡貝拉、音樂劇、民歌演唱會及知名音樂創作人陳明章音樂會，每週六於劇場館大廳還有免費沙龍音樂會，為屏南地區帶入多元藝術文能量，而11月15日至明年1月4日加入誠品會員，當日消費不限金額即享精美好禮乙份，11月15日至12月19日單筆滿1000元，還可獲得100元電子抵用券。

