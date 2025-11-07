押注銀髮商機翻車！投資養老地產血虧186億 「它」慘割肉止血

隨著高齡化時代來臨，養老地產投資崛起，卻非獲利保證。示意圖。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕隨著高齡化時代來臨，有人看中養老住宅需求砸錢投資，卻不一定順風順水，連華爾街巨頭也失手。根據《華爾街日報》披露，黑石集團正在脫手18億美元（約台幣558億）對養老地產的投資，這筆投資已蒙受逾6億美元（約台幣186億）的損失。該公司已出售約90處養老地產中約70處，其中一些售價較購入價大跌逾70%。

報導稱，房地產巨頭黑石集團（Blackstone）正在清算一項出現重大失誤的投資，這是一筆對養老地產高達18億美元的押注，目前已蒙受超過6億美元的虧損，這筆投資正成為這家紐約公司近年來最糟糕的押注之一。

請繼續往下閱讀...

根據《華爾街日報》對公開記錄的分析，黑石集團持續透過通過一次性交易，悄悄出售其在美國各地約9000套養老住房組成的資產組合，與買入價相比，一些交易虧損幅度超過70%。

公開記錄顯示，黑石集團從2022年開始大規模退出這項押注，並已出售約90家養老設施中的約70家。據知情人士透露，該公司正在洽談出售剩餘的養老設施。就目前而言，黑石集團已經吸取一個代價高昂的教訓：養老地產是商業地產中最不留情面的領域之一。

對此，黑石集團一位發言人表示，整個養老地產行業在疫情期間都蒙受巨大損失。該公司還表示，這部分虧損是一檔規模335億美元的基金的一部分，該基金的其他部分表現強勁，幾乎讓投資者的資本增長了一倍。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法