台股單月漲幅逾9％次月回檔風險增 聯邦投信:定期定額降風險

台股單月漲幅逾9%次月回檔風險增，聯邦投信建議定期定額降風險。（業者提供）

〔記者張慧雯／台北報導〕根據Bloomberg統計，過去15年台灣加權報酬指數單月漲幅超過9%的極端漲幅情況共出現6次，歷史經驗顯示，當月大漲後市場多半進入整理，其中有5次隔月下跌，平均回檔約2%-3%，反映出短線漲幅過大時，市場情緒與籌碼面容易出現波動；聯邦投信建議，投資人可透過定期定額與核心衛星策略，在市場高低點間平均成本、降低進場時點風險，以紀律策略掌握長期成長契機。

聯邦投信表示，投資人面對短期漲勢與回檔交替的市場環境，應以長期配置、分散風險為核心策略。聯邦台50 （009804）受惠於成分股涵蓋台灣最具代表性的50檔權值龍頭，具備高市值、高品質與高流動性特性，並設有單一個股權重上限機制以降低單一個股集中度風險，一張市價約1.4萬元，適合希望兼顧收益機會與資本增值契機的投資人。

請繼續往下閱讀...

聯邦投信強調，歷史數據顯示台股雖偶有回檔，但中長期報酬仍具韌性，投資人最好以定期定額方式，在市場高低點間平均成本、降低進場時點風險，以紀律策略掌握長期成長契機。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法