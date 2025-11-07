豐田只排第3！長輩心目中最佳職業是「它」

豐田只排第3！長輩心目中最佳職業是地方公務員。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕鐵飯碗雖然越來越難捧，但依舊是長輩們心目中最佳職業，調查顯示，「地方公務員」以14.4%奪冠，其次是「國家公務員」，至於豐田則以9.9%位居第3。

日媒報導，由企業信用管理服務提供商 Risk Monster，在互聯網上對全國 800 名父母和祖父母（20至69歲的男性和女性）進行「他們希望兒孫後代從事的工作」。

調查結果顯示，長輩們心目中最希望子孫從事工作第1名是地方公務員（14.4%），第2名是國家公務員和公務員（13.4%），而豐田汽車以9.9%位居第3、松下（5.8%）和任天堂（5.4%）分別位居第4與第5。

從行業前20名來看，有10家製造業，分別為豐田汽車、松下、任天堂、索尼、蘋果、基恩士、日立製作所、味之素、三得利和資生堂），還有3家綜合商社也上榜，分別為三菱商事、伊藤忠商事和住友商事。

與去年調查的結果相比，雖然第1名和第2名互換，但公務員人氣強勁，排名第3的豐田汽車自第1次調查以來一直保持著民間企業第1的位置。

此外，他們希望子孫從事的前3名行業是“專業服務”（12.0%）、“醫療保健”（11.5%）和“通信和信息（IT）”（10.5%），與上次調查一致，顯示受歡迎程度穩定。

