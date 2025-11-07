定檢所致台塑四寶10月營收下滑 明日運動會成焦點

台塑四寶10月營收微幅下滑。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕台塑四寶今（7）日公告10月營收呈現同步下滑，觀察台塑（1301）、南亞（1303）、台化（1326）月營收減少約在4%，僅台塑化（6505）因定檢之故，營收月減逾16%，台塑四寶預計下午三點半將發表最新營運看法，同時，外界也關注明天台塑運動會，台塑集團總裁吳嘉昭將親自主持。

台塑10月營收134.1億元、月減4.3％。台塑表示，主要是配合液鹼外銷客戶船期安排，10月部分訂單提前至9月出貨，因此，10月液鹼銷售量比2025年9月減少5萬噸。

南亞10月營收212.3億元、月減4.2%。南亞分析，主要是麥寮EG-1定檢、2EH保留庫存供後續停車期間銷售，及德州EG部分8月訂單延至9月出口，使化工產品10月營收相對減少，不過，聚酯產品因美國南卡廠陸續獲得進口替代訂單，且電子材料產品因IC載板、高頻銅箔需求良好，該產品營收皆較9月成長。

台化10月營收221.47億元、月減4％，其中銷售量減少4.4億元，銷售價差減少4.8億元。台化指出，主要是受到原料組成變化，影響萃餘油回售台塑化減少6.4億元，此外，苯酚下游客戶停車，銷售減少2.7億元。

台塑化10月營收440.63億元、月減16.1%，其中銷售量減少79.6億元，銷售價差減少4.7億元。台塑化解釋，10月原油煉製量1萬0618千桶，比上個月減少2458千桶，主要是因為10月第二套重油加氫脫硫單元（RDS#2）與第二套重油媒裂單元（RCC#2）全月執行定檢所致。

