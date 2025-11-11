LTN經濟通》2G手機霸主 攜手輝達拚星際AI網路

輝達重磅宣布入股諾基亞，將助美取得6G主導權。（美聯）

搭上AI霸主再次翻身?

〔財經頻道／綜合報導〕曾經的手機巨人諾基亞（Nokia），在功能手機帝國崩塌後，成功轉身為電信巨頭，與瑞典的Ericsson、中國華為三足鼎立。分析師指出，如今諾基亞是全球第三大的電信設備製造商，主要業務是打造整個通訊世界的「骨幹與神經系統」，2024年營收高達237.6億歐元。

據報導，諾基亞主要是靠著4大業務賺錢，包括網路基礎建設、行動網路、雲端與網路服務及諾基亞科技（專利）。但近年，其戰略重心加速傾向人工智慧（AI）及資料中心，並聚焦6G及非地面網路（NTN），尋求更快速的增長。

市場傳出，此次輝達與諾基亞合作，主要是透過鴻海居中牽線，因為鴻海與諾基亞在過去20年裡，曾有長期緊密的合作關係。

據報導，輝達以每股6.01美元的價格，認購諾基亞逾1.66億股新股，總投資金額達10億美元，成為其第二大股東，持有約2.9%的股權。這點，是輝達對諾基亞戰略轉型認同的有力證明。

分析師指出，輝達先前已籌組「AI Aerial」生態系，布局新一代以AI為核心的無線網路架構AI-RAN市場，入股諾基亞後將會攜手開發AI-RAN，打造「6G-ready」網路。

以諾基亞的角色，主要提供擅長的電信級網路架構與標準，而輝達的角色是提供 GPU 平台與生成式 AI 模型，讓網路變成能「思考與調節」的神經網。若以生動比喻，「輝達讓雲端有大腦，諾基亞讓通訊有神經」。

據了解，輝達（NVIDIA）和諾基亞（Nokia）現階段的目標，是打造 「AI 原生的 5G 進階版（5G-Advanced）」，並為未來的 6G 網路 做準備。未來的「6G-ready」平台在架構、效能和軟體層面將具備升級支援 6G 標準的能力，但6G 尚未完成標準化、也尚未商用，因此現階段的產品是可升級、未正式投入 6G 商轉。

新的DNA，讓諾基亞終於有了一齣好劇本。專家認為，從「通訊軍火商」的全球競賽，到 AI-RAN 的技術落地，再到正在醞釀的太空與量子網路佈局，諾基亞所預告是，這一次不只是參與未來，而是嘗試定義未來的企圖心。

諾基亞曾憑藉著2G技術和熱銷手機，在1998年擊敗摩托羅拉，成為市場上的領導者。（擷取自社群平台）

1960年代洞燭先機 鎖定電信業

諾基亞創立於1865年，最初業務是伐木造紙，後來擴展到橡膠和電纜等領域。到了19世紀末到20世紀初，諾基亞曾生產軍工產品，例如在1939-1940年的「蘇芬冬季戰爭」中表現出色而聞名的「索米衝鋒槍」。

1960年代，諾基亞認為電信業是未來趨勢，並逐步將業務重心轉向電信，其手機業務從1990 年代開始快速成長，憑藉著2G技術的領先地位，加上當時推出的多款熱銷手機，在1998年擊敗摩托羅拉，成為市場上的領導者，也成為全球最大的手機製造商。

諾基亞手機聲勢曾一度如日中天，但卻因未能適應智慧型手機時代的軟體和應用程式趨勢，以及過於依賴過時的Symbian作業系統，還有錯失 與Android的機會後，倉促選擇與微軟合作，以及內部組織的決策緩慢和僵化，最終在1990年代果斷出售了其他業務，專注於手機和電信設備的開發。

也因諾基亞對品質的極致追求，其生產標準堪比軍工，這也造就了諾基亞手機「耐摔」的傳奇。

1987年，諾基亞再次投入軍工界，與芬蘭著名軍工企業Valmet和Sako公司展開合作。在諾基亞加入後，雙方共同研發生產了薩克TRG-42狙擊步槍、Valmet M60步槍等性能優良的軍工產品，受到了世界多國軍隊的熱捧，這些軍工產品很快便在世界舞台上擁有了一席之地。

中國華為是諾基亞在電信設備領域中最大的競爭對手。（擷取自社群平台）

通訊的下一張牌：AI-RAN、6G 與邊緣算力爭奪戰

當前的通訊產業，宛如一場「AI 軍備競賽」。全球主要電信設備商，包括華為、愛立信、諾基亞、三星與中興等，正在地緣政治與技術標準之間角力，而AI的興起，讓通訊基礎設施成為新的「戰略資產」。

根據Dell’Oro Group 2025 年報告，2025年上半年，全球電信設備供應排名基本上保持穩定，華為以市佔率31%排第一，之後為諾基亞13%、愛立信的12%。

專家指出，韓國三星、以及日本NEC、Fujitsu 則以「Open RAN」名義試圖搶奪市場。這場競賽不再只是電信商之間的合約之爭，而是國家之間的戰略較量。

據報導，中國華為在亞洲的電信設備滲透率很高，尤其是在中國呈現壟斷姿態、愛立信與諾基亞則代表「西方開放生態」。因此，當各國政府投入鉅資支持「可信供應商」，歐盟的 Hexa-X 計畫與美國的Next G Alliance 都指定諾基亞與愛立信為 6G 研究主導者。

分析師表示，Hexa-X 專案與 Next G Alliance 均以 AI-native network 作為 6G 核心概念，讓網路能主動學習並即時最佳化能耗與頻譜。因此，在這場「邊緣算力戰」中，諾基亞與輝達的結盟極具戰略價值。

簡單來說，當GPU 延伸至基地台，網路邊緣將成為新一代 AI 推理平台。這意味著，AI模型可在本地端處理資料、減少延遲與頻寬占用，並實現真正的即時決策。

分析直言，AI-RAN 只是開端，真正的戰場是6G，誰能讓「AI 模型直接在基地台端運行」，誰就能主宰通訊資料流。倘若AI-RAN的早期商用能在2026年啟動，將開啟5G之後首個高成長周期。

諾基亞正針對 LTE、5G、衛星通訊、地面互動設置3階段佈局，搶攻衛星通訊。 （擷取自NASA）

諾基亞拿NASA計畫 要在月球建4G通訊網路系統

輝達與諾基亞雙方將共同開發 AI-原生無線網路（AI-RAN），並推進 6G 技術標準。但同時，諾基亞同步推進「非地面網路」（Non-Terrestrial Network, NTN）計畫。市場正關注，通訊產業是否將迎來新一輪革命：從地面基地台到軌道衛星，打造能「思考」的全球 AI 網路星系。

據了解，諾基亞早在2020年拿下美國航太總署（NASA）一張1410萬美元的合約，要在月球上建第一座太空中的4G通訊網路系統。現今，在供應鏈／產業媒體中，諾基亞已發布「NTN 發展規劃路線圖」，針對 LTE、5G、衛星通訊、地面互動設置3階段佈局，搶攻衛星通訊。

根據諾基亞官網指出未來願景，稱「天空不再是極限」，期望未來能借助6G和 NTN，建立一個真正全球互聯的未來。

專家指出，若將AI-RAN 與 NTN 融合，通訊的未來將從地球延伸至軌道。地面基地台可成為 AI 邊緣節點，衛星則作為空中中繼與算力節點，形成多層次、分散式的「AI 網路星系」。

分析師認為，諾基亞與輝達的合作為「AI 原生通訊＋邊緣算力」提供了強大基礎，而 Nokia 自身在 NTN（非地面網路）上的布局則為「從地面到軌道」提供路徑。兩者若能串起，的確有機會向「打造 AI 網路星系」邁進。

