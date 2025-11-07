16歲聽母親一句話翻身成「千萬富翁」他準備35歲提早退休

28歲的馬奎茲（Sebastian Marquez，圖右）和妻子身價100萬美元，卻從未有過年薪6位數美元的工作。（翻攝自網路）

〔財經頻道／綜合報導〕加拿大一名男子在16歲時只想買輛車，卻被媽媽一句話改變人生，如今28歲的他，成了身家逾千萬的「平凡富翁」。這名加拿大男子從超市打工、翻修破屋起家，靠Excel控般的理財自律與一場「比特幣豪賭」，在從未領過高薪的情況下，與妻子累積逾100萬美元（約新台幣3094萬元）資產，並預計在35歲達成「財富自由」退休。

《CNBC》報導，住在加拿大安大略的馬奎茲（Sebastian Marquez）在16歲高中時，帶著當時還是女友的朱莉亞（Julia）去看他們小鎮的青年冰球比賽，約會結束後，馬奎茲邀她到家坐坐，朱莉亞原以為會是溫馨的家庭住宅，卻發現自己站在一棟「小而破舊、滿地灰塵、像被拆過的屋子」前，現年26歲的朱莉亞笑著說「我真的以為我會被綁到地下室殺掉。」誰能想到，眼前這棟破屋，正是他們財富故事的起點。

請繼續往下閱讀...

這棟房子是鎮上倒數第二小間的房子，是馬奎茲和母親一起買下的投資房產，當時他才16歲，靠著在超市補貨、在養雞場打工，一邊上學一邊翻修這棟房子，打算改造後出售賺錢。他回憶「我一開始覺得這太瘋狂，但後來發現，這也許是我人生最重要的一課。」

馬奎茲說，他原本並不想在16歲時買房子，他靠著打各種最低工資的工作存下了大約8000美元（約新台幣25萬元），而且他一心想為自己買第一輛車。當他媽媽建議他「把錢用來翻新一棟破舊的房子」時，他一開始很困惑，後來他做了一些調查，意識到翻新房屋可能才是更好的投資。

2013年，他在母親資助下以4萬8800美元（約新台幣151萬元）買下這間破舊房子。除了請水電工人，其餘翻修全靠他自己學習、動手完成，從地板到廚房，全靠YouTube自學。半年後，他以8萬2200美元（約新台幣254萬元）售出這棟房子，賺到人生第一桶金。

從那之後，他迷上了「翻新房屋」，在念書與超市打工之餘陸續買下、修整再賣出9棟房子。到2022年為止，他靠翻屋共賺進約34萬美元（約新台幣1052萬元）。如今，他們仍持有兩棟房產，自住房與一棟雙戶出租屋。

根據《CNBC》查閱的文件顯示，這對夫妻如今的淨資產略高於100萬美元（約新台幣3094萬元），主要來自房地產和加密貨幣投資。令人訝異的是，馬奎茲與朱莉亞從未有過任何年薪超過6位數美元的工作。

2025年，馬奎茲在當地銀行擔任企業顧問，年薪約5萬7500美元（約新台幣178萬元）；妻子身為護士，收入約6萬4500美元（約新台幣200萬元），加上出租收入，夫妻倆年收入合計約13萬6500美元（約新台幣422萬元）。儘管收入不算亮眼，他們的淨資產卻突破100萬美元。這一切靠的不是天賦，也不是運氣，而是自律、紀律與對數字的執著。

馬奎茲16歲起就在超市打工，從時薪7.62美元（約新台幣236元）的小店員，到年薪4.3萬美元（約新台幣133萬元）的副理，他在同一家公司待了13年，直到去年，他才離開零售業，轉往銀行業追求更穩定的生活。他不抽菸、不買名牌，興趣是做「電子表格」，追蹤每筆開銷、每筆投資，甚至連健康與汽油費都有專屬試算表，他說「我太太常笑我，說我最大的嗜好就是Excel。」

2019年，馬奎茲在母親建議下，用2.5萬美元（約新台幣77萬元）購入比特幣與以太幣。當時那是他資產的10%，他明白風險極高，卻願意長期持有。幾年後，這筆「賭注」變成金礦，如今這部分資產已超過40萬美元（約新台幣1238萬元），佔他們淨資產的近一半。他說「那是一場賭博，但我們贏了」，自2019年起，比特幣以加幣計算上漲約2000%，以太幣更漲了2500%。

現在，他們每月會先撥出15%薪水投資於指數型基金，剩下依序支付保險、房貸、日常與娛樂開銷，他們沒有車貸、沒有信用卡債，僅剩兩筆房貸。他們每月會一起檢視開支、更新淨資產表，並為6個月大的女兒儲蓄教育基金。按目前速度計算，馬奎茲認為自己35歲就能達成「財富自由」並退休。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法