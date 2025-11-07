涉掏空名佳利金屬公司 實際負責人林世強起訴求刑4年

台北地檢署。（資料照）

〔記者王定傳／台北報導〕名佳利金屬公司實際負責人林世強，涉夥同她的二姊林秋君、名佳利財務主管黃美珍自2021年起，明知名佳利可透過銀行授信方式開立信用狀，向國外採購銅原料，卻涉選擇以較高成本進貨方式，即透過林世強家族所設的另一家公司聯華鋁業，代開信用狀方式採購，4年讓聯華獲得價差1億818萬餘元，造成名佳利受損4615萬餘元；台北地檢署今依背信罪嫌起訴林姓姊弟、黃美珍共3人。

檢方並認為，林世強等人竟利用非公開發行公司資訊不透明，利用法人擔任公司董事，藉此架空董事會權能，使全體股東無從對經營階層所為進行監督，本件背信犯行更使林世強家族獲利上億元，加上3人否認犯行，毫無悔意，對林世強求刑4年、林秋君求刑3年、黃美珍求刑2年6月。

檢方調查，名佳利公司原本是上市公司，在2002年間下市後，因未能清償銀行聯貸債務，有催收款等不良記錄，以致無法取得銀行授信，也因此，在2020年前，名佳利大多以電匯（TT，現金付款）方式向國外採購原料，少部分是透過聯華鋁業或其他第三方公司以帶開信用狀融資方式採購。

檢方調查，名佳利在2019年間已清償銀行聯貸債務，自2020年4月起陸續與金融機構簽立授信合約，取得可以用於向國外廠商購料使用的信用狀授信額度，這比由聯華鋁業代開狀採購（聯華可從中賺取每公斤3.5元至8.66元不等金額價差）相較，進貨成本最低。

檢方查出，林等人明知上情，沒替名佳利謀取最大利益，自2021年起仍選擇以墊高進貨成本方式，即透過聯華鋁業代開狀採購原料，至今年4月起，總共讓聯華獲得價差1億818萬餘元，並造成名佳利受損4615萬餘元。

