卓越前三季EPS4.36元 加速海外布局、拚明年營運續強

〔記者張慧雯／台北報導〕卓越（2496）公告第三季營收2.34億元、年增3％，累計前三季營收6.38億元、稅後盈餘0.83億元、每股稅後盈餘（EPS）4.36元；董事長曾淑鈴表示，今年是卓越國內展校與海外營運雙線並進的關鍵年，未來將持續深耕台灣教育市場，同時以印尼為起點，積極拓展東南亞與華語教育新市場，為明年及後續年度的成長奠定基礎，2026年將邁入雙引擎成長的新階段。

卓越旗下印尼子公司PT Prima Dunia Indonesia於雅加達設立的示範校正式投入營運，課程涵蓋K12華語與數學教學，招生狀況穩定。曾淑鈴指出，東南亞教育需求快速成長，印尼市場將以「語言＋職能」雙軸並行的模式發展，結合華語認證平台、華語檢測及大學生來台實習方案，形成完整學習生態鏈，同時，越南市場的前期田調與在地合作洽談已展開，預計2026年下半年啟動首批試辦據點，持續擴大東南亞教育版圖。

至於國內方面，繼台中大墩分校啟用後，陸續於新竹三民、竹北成功與內湖康寧設立新校區，年底前尚有三個分點籌設中，曾淑鈴表示，大新竹地區因科技園區帶動人口成長，對國中小教育需求殷切，陳立教育自升大起家後，持續向下扎根，以優質師資與體系課程服務區域學生，擴大中小學學段佔有率，並擴班以收納龍年的國九需求。

另外，卓越上半年因新校設立與裝修投入，資本支出上升，使毛利與淨利短期受壓，但隨秋季開課招生啟動，營收逐季回升，第三季毛利率達53.4％、營業利益率16.1％，均高於預期水準，而匯率波動收斂與人壽保單評價損益回沖，帶動業外收益改善，整體獲利結構轉趨穩健，預期第四季可望維持去年同期獲利水準，全年營運表現穩健向上。

