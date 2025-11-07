焦點股》華通：Q3賺贏上半年 早盤股價噴出逾7％

華通第三季財報亮眼。（公司提供）

〔記者卓怡君／台北報導〕HDI板龍頭華通（2313）第三季財報亮眼，第三季就賺贏上半年，表現優於預期，第三季每股稅後盈餘（EPS）1.81元，累計一至三季每股盈餘3.61元，為近20年來同期次高，在財報利多帶動下，華通早盤股價開高，一度大漲7.6%，來到89.8元，站上月線，可惜大盤氣氛不佳，賣壓出籠，漲幅快速收斂。

截至10:07分左右，華通股價上漲1.68%，暫報84.8元，成交量逾3.12萬張，較昨日全天成交量1.78萬張大增，上下震幅6.71%。

華通表示，公司在循序漸進的產品開發下，每一階段的主力產品，如消費性電子以及衛星產業，都陸續開花結果，打下穩固基礎，在AI伺服器和光通訊領域也展現初步成績，現在除了高層數、高階HDI的AI伺服器、交換器產品外，也全面更新資料中心各領域的技術路線圖，將可提供客戶50層以上的交換器、伺服器板，或是8階HDI 的OAM加速卡，領先業界的HDI技術實力，吸引不少國際客戶，公司正積極開發OAM加速卡、AI伺服器、800G以上交換器、高階光通訊（光模塊、CPO）等產品，目前在集團營收目前占比仍低，但呈現出貨倍增，在新產能開出後，將成為下階段成長動能。

