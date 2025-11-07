自由電子報
史上最貴打工皇帝！馬斯克當兆元富翁有嚴格條件

2025/11/07 11:40

特斯拉（Tesla）執行長馬斯克。（法新社資料照）特斯拉（Tesla）執行長馬斯克。（法新社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕特斯拉（Tesla）6日舉行年度股東大會，股東已批准執行長馬斯克（Elon Musk）的薪酬方案，該薪酬方案獲得逾75%股東支持，總額最高可達1兆美元（約新台幣30兆元），這將會讓馬斯克成為全球首位「兆元富豪」。

CNN報導，這次股東會通過對馬斯克的薪酬案，顯示馬斯克並不會如同一般上班族一樣，領取固定薪水，而是以股票獎勵形式發放，未來10年內最多可獲得約4.237億股特斯拉股票。

根據報導，若公司市值達8.5兆美元（約新台幣265.3兆元），馬斯克將有資格取得全部獎勵股份，總價值約達1兆美元，而這將讓他一舉成為全球首位「兆元首富」。

不過馬斯克要成為「兆元首富」也有前提，上述的股份將分為12等分，必須在公司營運達成特定目標時，馬斯克才有辦法逐一領到。此外，要讓特斯拉市值達到8.5兆美元，股價需從目前上漲約466%。

若馬斯克最終取得全額獎勵，等於未來10年平均每日收入高達2.75億美元（約新台幣85億元），創下史上最高主管薪酬紀錄。

根據彭博億萬富翁排行榜，馬斯克目前已是全球首富，身家約為4730億美元（約新台幣14兆元），主要歸功於他在特斯拉的股份，以及SpaceX和xAI等。

