超划算！美媒點名好市多7件「地攤價高檔貨」1次看

2025/11/07 11:50

美媒點名好市多7件「地攤價高檔貨」1次看。（彭博）美媒點名好市多7件「地攤價高檔貨」1次看。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕有些人去好市多（Costco）是為了盡可能省錢，而有些人則是為了淘到物美價廉的奢侈品，不管理由是什麼，關鍵就是省錢，美媒點名矽膠冷凍托盤、肉桂楓糖漿等7件「地攤價高檔貨」，則是兩者兼顧，讓你花更少錢，就能享受奢華體驗。

美媒報導，在Costco購物沒有對錯之分，關鍵在於，無論你買什麼，你都能省錢，以下7件商品，不僅價格遠低於其他商店，且品質又佳，堪稱為物美價廉的奢侈品。

1、矽膠冷凍托盤

會員分享了Costco 出售的矽膠冷凍托盤，稱這是1款價格更低，但同樣能改變你烹飪體驗的產品，堪比 Souper Cubers。 「這些托盤簡直太棒了，用來做湯、醬汁、準備餐食和分裝食物都非常方便，尤其適合忙碌的1週，5件裝帶蓋，售價 24.99 美元（約新台幣773元）！」、另1位顧客評論道：“我之前買了1套 Souper Cubers，價格是這個的3倍，現在想想真是太失望了。”

2、OXO桌上型食品分配器

1位會員稱，我超愛OXO的產品，它們絕對能讓你的食品儲藏室煥然一新。 「OXO桌上型食品分配器在Costco有售！有了它，早餐和零食都變得輕鬆多了，只需轉動撥桿就能取出麥片、零食、格蘭諾拉麥片，再也不用費勁地處理凌亂的盒子了，它能讓所有食物保持新鮮，放在檯面上也顯得格外乾淨。現在只需26.99美元（約新台幣835元）就能入手 ！」

3、肉桂楓糖漿

如果你覺得普通的楓糖漿不夠高級，那就試試這款肉桂楓糖漿。粉絲稱： 「我以前都不知道糖漿也能這麼精緻，直到看到它，肉桂味簡直是煎餅、咖啡或秋季雞尾酒的完美搭檔，只要15.89美元（約新台幣492元）！」、「絕對是最好的楓糖漿！」。

4、蜂巢

Costco So Obsessed 分享了1款美味的蜂巢產品。 「 @savannahbeeco的兩盒裝蜂巢超讚！」他們寫道。 「買了1盒！非常適合做冷盤」1位顧客評論道。 「哦，非常適合做節日拼盤，」另1位說。 「太好吃了，我們昨天買了，」第3位補充道。

5、托尼的美味巧克力

Costco 又出新招了！他們分享了1個超值巧克力優惠。粉絲說，還有什麼比窩在沙發裡享用你最愛的@tonyschocolonely_us巧克力更愜意的呢？不如來1包包含所有你最愛口味的迷你裝巧克力吧！現在在costco，只需12.59美元（約新台幣390元），就能買到 Tony's 所有最受歡迎的口味。這款 48塊裝的巧克力包含牛奶巧克力、牛奶巧克力焦糖海鹽和牛奶巧克力椒鹽脆餅太妃糖。

6、絎縫腰包

Costco New Deals分享了Costco 新款絎縫腰包，僅售13.99美元（約新台幣433元）。 「太棒了！！這些腰包非常適合外出辦事或去 Costco 購物！！甚至旅行、去健身房也很合適。簡直是完美平替，懂的都懂！而且價格也超級划算！！」他們寫道。

7、瑪德琳

Costco 指南分享了1款美味的新烘焙食品。 「Costco 烘焙區新推出超大瑪德琳蛋糕！搭配新鮮草莓和鮮奶油會更美味。你還喜歡怎麼吃呢？」他們寫道。 12 個售價 9.99 美元（約新台幣309元）。

