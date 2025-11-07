住豪宅、家庭年收逾300萬「人生勝利組」！因對「它」成癮 貴婦一夕淪為打工仔

住豪宅、家庭年收逾300萬「人生勝利組」！因對「購物」成癮，45歲貴婦，一夕淪為打工仔。（資料照，示意圖）

〔財經頻道／綜合報導〕住豪宅、家庭年收逾1500萬日圓（約新台幣逾300萬）堪稱「人生勝利組」的45歲貴婦七海（化名），由於「購物成癮」，在欠下數百萬日圓卡債，仍不知悔改，夫俊也（化名）在忍無可忍下，最後直接下離婚通碟，七海人生一夕化為烏有，淪為打工仔。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，七海大學畢業後，無法在自己想要的公司找到１份全職工作，一直從事兼職工作，直到她即將年滿30歲時，她的生活發生了翻天覆地的變化，她透過朋友的介紹認識了比她大兩歲在貿易公司、年收入逾1500萬日圓的俊也。

七海覺得自己能見到俊也是一個「奇蹟」，這段感情進展順利，七海在30歲時結婚，成為了１名全職家庭主婦。 “現在我再也不用擔心錢了。”七海的心中充滿了對未來生活的長期焦慮和期待的解脫感。

結婚後，俊也在市中心以8200萬日圓（約新台幣1640萬）購買了1套新的獨立屋，由於先生忙於工作，七海則沉迷於建造她理想的家，並買了她想要的大部份東西，七海說：“我真的很高興，我可以得到任何我想要的東西，這就像一場夢。

然而，不知不覺間，七海的購物就升級了，起初，七海只收集漂亮的餐具和雜貨，但漸漸地轉向了品牌包包和衣服，每次限量版或新產品推出時，她都會購買，後來，連電視或雜誌上看到的有用商品，她也都買，不知不覺中，房間裡就擠滿了她甚至沒有打開的盒子。

七海說：“我買的那一刻非常滿足，但一旦我拿到它，我就失去了興趣並想要下一個。 買完之後，我總是陷入自我厭惡，說『我又做了1次』，但我停不下來......」。

由於俊也很忙，幾乎只回家睡覺，而14歲的兒子也進入了青春期，談話次數減少了。 「我有錢，我有東西。 但少了點什麼。彷彿是為了填補「心中的空白」，七海繼續購物填補心中空虛。

轉捩點出現在七海42歲那年，俊也從信用卡公司發現了數百萬日圓高額的欠款，其中包含七海秘密反覆循環付款和分期付款的債務細節。

「你什麼意思！ 解釋一下！」 面對俊也的質問，七海只好坦白了一切。 我無法控制自己的購買衝動、購買後的愧疚感以及債務總額，對於七海含淚道歉，俊也的反應很冷淡，並立即拿走了七海的信用卡，開始嚴格管理她每個月的零用錢。

然而，七海的購物衝動並沒有消退，這一次，她背著丈夫製造了新的債務，當再次被俊也發現時，俊也堅定地告訴說：「我不能再和你生活了，我們離婚吧。」

離婚後，七海回到父母家，在父母的幫助下做臨時工，過著簡單的生活，遠離了過去的光鮮亮麗的生活。

專家表示，許多像七海一樣的人都患有對購物的依賴，購物成癮常常被認為只是一種“浪費的習慣”，但如果不加以控制，這是一個嚴重的問題，不僅會毀掉人，還會毀掉家庭的生活。 如果您覺得自己想戒菸但又不能戒菸，請考慮諮詢專業組織或輔導員，而不是放任不管。

