抗衡中俄！川普會中亞國家元首 尋求關鍵礦產供應多元化

美國總統川普在白宮會見中亞5國元首。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）週四（6日）在白宮會見5個中亞國家的元首，會中川普表示，由於稀土對於先進技術製造業相當重要，美國正在努力應對中國在稀土領域的壟斷地位，將尋求關鍵礦產採購多元化。

《彭博》報導，川普週四與哈薩克、烏茲別克、吉爾吉斯、塔吉克和土庫曼5國的國家元首共進晚餐時表示，關鍵礦產是議程上的重點事項之一，近幾週以來，華府透過與世界各地的盟國和朋友達成協議，擴大關鍵礦產供應鏈，進而強化了美國的經濟安全。

川普上週與中國國家主席習近平達成協議，美國取消對中國關鍵的關稅，以換取北京方面取消原定的出口限制。但由於這只是暫時的休戰，白宮仍在繼續尋找替代供應商。

川普表示，美國正在加強經濟夥伴關係，以改善安全合作，並擴大整體聯繫。這場峰會是美國總統首次在白宮主持召開「C5+1」峰會華府此舉旨在加強自身在這個長期受俄羅斯和中國主導的中亞地區影響力。美國前總統拜登（Joe Biden）也曾於2023年在紐約主持過類似的峰會。

中亞5國擁有豐富的礦產資源，包括稀土元素和鈾，這些資源在過去蘇聯時期的核子計劃中發揮了關鍵作用。

塔吉克總統拉赫蒙（Emomali Rahmon）表示，他的國家希望擴大與美國的經濟貿易合作，並推銷自家稀土礦藏，以幫助製造下一代AI資料中心。

與美國的夥伴關係預計將使中亞國家受惠，因為俄羅斯在2022年全面入侵烏克蘭後，引發了一系列針對莫斯科的國際制裁，這些國家一直尋求使自己的經濟、安全關係多元化。不過，他們也必須謹慎行事，對於中亞而言，俄羅斯仍是重要的夥伴，同時也是數百萬移工的目的地，他們靠著在俄羅斯打工賺錢寄回家。

會中也宣佈一系列擬議中的經濟協議，包括各國計劃共同購買40架波音（Boeing）噴射機。

