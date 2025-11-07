家庭收入190萬！31歲媳婦因婆婆「1句話」 ，驚嚇陷入恐懼中。（示意圖，資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕家庭年收950萬日圓（約新台幣190萬）的31歲婦赤子桑（Ako-san 化名），非常高興有1位優雅的婆婆，然而在兒子上幼兒園後，一切都改變了，婆婆認為幼兒期教育決定未來，要孫子念私立小學，並笑著對她說「錢別愁，我幫你」，且先生也同認婆婆的想法，在被金錢束縛，赤子的未來被置於婆婆的掌控之下，讓她對未來充滿恐懼。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，赤子在一個非常普通的上班族家庭長大，而丈夫則是在東京都世田谷區長大的土生土長都市人，63歲的婆婆經常來他們居住的公寓,婆婆很優雅，總是穿著時尚的衣服，她非常高興自己有這麼棒的婆婆，然而，當大兒子出生時，風向逐漸變了。

尤其是在兒子上幼兒園不久，婆婆溫柔地拿出一堆智力玩具和專家書籍，並表示，「幼兒期是決定未來的時期，良好的教育很重要」，雖然婆婆的表情柔和，但卻有一種奇怪的壓迫感。

接著，赤子家的桌子上，擺放著許多私立小學的小冊子，婆婆笑著說：錢別愁，我幫你。

小冊子上寫的費用很高，對於在公立學校上學直到進入大學的赤子來說，從成本來說，念私立學校不是夫妻倆1個人能準備的金額，若想要2胎，在經濟上要求就更高，沒有婆婆的幫助，是無法實現的選擇。

而丈夫對於婆婆的說法，則說「我媽只是想著孫子，錢她會給我的」。赤子知道丈夫說的當然是正確的，婆婆也不刻薄，相反，婆婆似乎是真誠地「為了孫子們的未來」而盡力而為。 然而，由於被金錢束縛，赤子的未來被置於婆婆的掌控之下，讓她對於未來充滿了恐懼。

