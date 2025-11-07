焦點股》尖點：10月營收創高 股價噴出平歷史新高

尖點董事長林序庭（左）與尖點總經理林若萍。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕PCB鑽計廠尖點（8021）10月合併營收為4.37億元，月增4.60%、年增38.74%，續創單月新高，累計前10月營收為35.06億元、年增20.76%，由於AI伺服器需求強勁，尖點主力客戶對後市看法樂觀，目前產能滿載，呈現供不應求，今日尖點股價獲得買盤積極搶進，早盤急拉走揚，一度大漲7.7%，以131.5元平歷史天價。

截至9:30分左右，尖點股價上漲3.69%，暫報126.5元，成交量逾3.95萬張，已超越昨日全天成交量3.04萬張。

尖點表示，目前客戶需求相當強勁，高階鑽針供不應求，載板明年有望復甦，技術層次更高，尖點明年高階產品比重有望提高至50%，持續調整產品與客戶結構，明年高階產品比重目標50％，今年第三季是46%，特殊鑽針需要加工的工法實力，今年特殊鑽針供不應求，無法100%滿足客戶需求，台灣以高階產品為主，目前台灣和上海拓產鑽針，泰國以鑽孔為主，預估明年1月鑽針月產能從3100萬支增加到3500萬支，鍍膜鑽針從1500萬支增加到1800萬支。

