電動車銷量不如預期 WSJ：福特考慮停產純電版F-150

知情人士表示，福特考慮停產純電動皮卡F-150 Lightning。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕知情人士透露，美國汽車大廠福特（Ford）高層正在積極討論取消F-150皮卡的純電版本F-150 Lightning，這將使這款電動皮卡成為美國第一個主要的電動車受害者。

《華爾街日報》報導，福特曾將F-150 Lightning譽為現代的T型車（Model T），因為他對公司相當重要，然而F-150 Lightning的銷量遠低於預期，美國卡車買家紛紛放棄了這款暢銷皮卡的純電版本。

請繼續往下閱讀...

自2023年以來，福特在電動車領域已累計虧損130億美元（約新台幣4034.5億元）。電動車整體銷量原本就已低於預期，在缺乏政府支持的情況下，預計銷售將大幅下滑。大型電動皮卡和SUV受到的影響最大。

紐澤西汽車經銷商萊斯特格倫汽車集團（Lester Glenn Auto Group）老闆克勞沙爾（Adam Kraushaar）表示，福特F-150 Lightning和其他全尺寸皮卡的需求「明顯不足」，公司訂的量不多，因為賣不出去。

知情人士透露，福特尚未做出最終決定，但若是確定，此舉可能是大型電動卡車走向終點的開始。

公羊卡車（Ram Trucks）製造商斯泰蘭蒂斯（Stellantis）今年稍早取消了全尺寸皮卡推出純電版的計劃；知情人士透露，通用汽車（General Motors）高層也討論過停產部份電動卡車；特斯拉（Tesla）的電動皮卡Cyber​​truck今年銷量暴跌；電動卡車製造商Rivian則一直在裁員，以節省資金。

放棄全尺寸電動卡車的潛在計劃，與福特執行長法利（Jim Farley）最近對市場的評論一致，法利指出，電動車非常適合通勤和其他在當地的駕駛行動，而重型卡車將繼續需要混合動力或全燃油動力系統。

法利坦言，就電動車而言，美國人想要的是中國汽車製造商在美國以外市場銷售的那種小型、經濟實惠的車款，而不是大型、昂貴的卡車。公司目前正在加緊研發一款售價約3萬美元（約新台幣93萬元）小型電動皮卡。

由於鋁材短缺，福特上（10）月已暫停F-150 Lightning的生產。知情人士透露，公司正在評估是否在轉向生產更小、更經濟實惠電動車的同時，繼續讓工廠閒置。福特則表示，將在「適當的時機」重新啟動生產。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法