輝達黃仁勳來了！率先拜訪台灣AI供應鏈

輝達執行長黃仁勳。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳即將於今日抵台，準備熱情參與明日台積電（2330）運動會，與台積電創辦人張忠謀、台積電董事長魏哲家共聚一堂，黃仁勳參加台積電運動會，表達輝達與台積電密切合作關係，衷心感謝台積電大力配合發展AI（人工智慧），同時也象徵台灣供應鏈在AI領域的關鍵地位，據了解，黃仁勳今日並無公開行程，將低調拜訪台灣供應鏈。

此次將是黃仁勳今年四度來台，上半年來台參加公司尾牙與台北國際電腦展，8月22日旋風來台僅停留不到半天，主要是與台積電會面，在台積電內部發表演講，更重要的是了解台積電完成設計定案（tape out）的6款晶片，包括最新的3奈米Rubin架構晶片等相關新品，確認未來產能分配，同時也就美國對等關稅、台積電美國生產等議題進行討論。

請繼續往下閱讀...

黃仁勳行程滿檔，上週剛赴南韓與三星電子會長李在鎔、現代汽車集團會長鄭義宣一起大吃炸雞、喝啤酒，並釋出多頂合作案，此次特地來台首度參與台積電運動會，對外宣示與台積電的深厚情誼。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法