OpenAI「大而不能倒」？ AI沙皇放話 :「美國政府不會救」原因曝光

〔財經頻道／綜合報導〕OpenAI財務長弗萊爾（Sarah Friar）近日表示，美政府可與「銀行與私募股權生態系」共同提供「促使融」，這一席話引發了市場風暴。對此，川普政府的AI顧問薩克斯（David Sacks）回應，美國至少有5家主要前沿AI模型公司，如果1家倒閉，其他公司將取而代之。

就在薩克斯明確表示，「人工智慧領域不會有政府救助」後，OpenAI執行長奧特曼也出面澄清，我們不需要、也不想要美國政府為OpenAI數據中心提供擔保。

薩克斯補充，美國政府確實是希望簡化審批流程並增加電力供應，目標是在不提高居民電價的情況下快速推動基礎建設。為避免誤解，他也澄清，實際上沒有人要求美國政府救助，但公司高層可以自行澄清他們的言論。

據報導，奧特曼試圖消除外界對於其1.4兆美元（約新台幣43.3兆元）支出計畫的龐大風險轉嫁給美國納稅人的疑慮。他在X上強調，OpenAI「未獲得也不想要政府對OpenAI資料中心的擔保」，「無意成為大到不能倒的企業」。

面對白宮顧問的反駁，OpenAI財務長也隨後在社群媒體上軟化了立場。她表示，她要表達的觀點是「美國的技術實力將來自於建立真正的工業產能，這需要私部門和政府發揮各自作用」。

目前OpenAI已承諾在未來8年投入1.4兆美元購置算力與設備，部分交易包含循環式財務條款，使其營運前景與輝達、超微及甲骨文等大型科技公司緊密掛鉤。部分分析師擔心，如果OpenAI重金押注AI發展卻無法創造足夠收益，可能引發連鎖反應，導致美股與經濟承受重大損失。

