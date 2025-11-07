黃金「合理價」曝光 連漲兩天專家全說了

黃金價格週四（6日）上漲。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕美元疲軟，加上避險需求浮現，投資人對美國政府持續關門感到擔憂，也認為川普關稅合法性存在不確定性，黃金價格週四（6日）上漲，而專家表示，今年黃金有機會取得不錯的收尾，年底目標在每盎司4300至4400美元之間是合理的。

黃金現貨價上漲0.2%，報每盎司3989.91美元；12月交割黃金期貨持平，報每盎司3991美元。

《路透》報導，Zaner Metals副總裁兼資深金屬策略師葛蘭特（Peter Grant）說：「隨著美國政府停擺以及美國最高法院法官對美國總統川普全面徵收關稅的合法性持懷疑態度，我們看到避險買盤正在復甦。」

他表示：「（黃金）有望在今年取得1個相當不錯的收尾，我認為年底目標在每盎司4300至4400美元之間，似乎是合理的。」

美國聯準會（Fed）上週宣布今年第2次降息，市場目前預期，12月再次降息的可能性為72%。

貿易部分，交易員正保持謹慎，關注川普貿易政策的影響，以及與美國政府長期關門有關的風險。

企業諮詢公司SP Angel 說：「如果投機資本撤離，而央行買盤仍是未來金價的主要利多因素，而黃金在此狀況下仍在每盎司4000美元附近波動，將讓我們感到吃驚。」

