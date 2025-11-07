降規也難逃封殺！傳川普政府擬再出手 禁輝達B30A晶片銷中

市場傳出，川普政府擬再出手，禁止輝達向中國銷售降規版的AI晶片。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕美中科技角力再度白熱化。《The Information》週四（6日）報導指出，美國川普政府擬計畫禁止輝達（NVIDIA）向中國銷售，顯示雙方在AI晶片領域的競爭再度升溫，對於輝達來說，無疑是一次重大打擊。

報導引述3位知情人士透露，白宮已通知聯邦機構，輝達不得向中國出售其最新推出的精簡版人工智慧新晶片。據了解，輝達已向多家中國客戶提供樣品，該晶片的性能甚至高於目前獲准在中國銷售的H20。據傳產品代號「B30A」原為輝達為因應出口限制而開發的中階版本，但依舊具備強大運算能力。

分析師指出，美國政府出於國家安全考量而收緊了出口限制，該公司今年來自中國的收入已經大幅下滑。

輝達是全球最先進的AI晶片製造商之一，自美中貿易戰升溫以來，持續成為兩國科技對抗的焦點。美國政府先前已禁止輝達向中國出口高階AI晶片，包括為中國市場特製的H20型號。雖然近期雙邊關係略有緩和，白宮一度放寬出口，但北京同時強化AI自主化政策，要求國內企業減少對美國技術的依賴。

在多重壓力下，輝達今年初宣布，未來財測將不再納入中國市場營收。執行長黃仁勳持續嘗試在維持中美合作與遵守美方政策之間取得平衡，但川普政府對北京的強硬立場讓這種平衡更難維持。

黃仁勳稍早指出，中國可能在AI競賽中占上風，其原因在於能源成本較低、監管也更寬鬆。如今出口禁令再起，市場關注此番言論是否讓輝達處境更加微妙。

其他報導指出，雖然B200與H200晶片目前仍禁運中國，但部分貨源仍透過灰色市場流通。相較之下，這項政策反而替中國AI晶片企業開出龐大機會，包括華為、寒武紀、MetaX、摩爾線程與燧原科技等本土公司，正趁勢加速追趕。

