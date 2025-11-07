驚 ! Meta10％來自「詐騙廣告」 每日曝光150億則

Meta「詐騙廣告」每日曝光150億則，一年可進帳70億美元。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕《路透》報導，臉書 （Facebook） 母公司 Meta 內部文件揭露，2024年估約10%營收、約160億美元（約新台幣4959.6億元）來自疑涉詐騙與違禁商品廣告，旗下的Facebook、Instagram 與 WhatsApp 每日向用戶展示高達約150億則疑似詐騙廣告，引發監管與社會關注。

此外，另一份2024年底的文件顯示，Meta每年從這類「高法律風險」的詐騙廣告中獲得約70億美元（約新台幣2167.9億元）的年收入。值得注意的是，Meta將詐騙廣告歸類為「低嚴重性」問題，並將其視為糟糕的「使用者體驗」。

《路透》指出，根據查閱的一批先前未公開的文件還顯示，這家社群媒體巨頭至少在3年內未能識別和阻止大量廣告，這些廣告使 Facebook、Instagram 和 WhatsApp 的數十億用戶面臨欺詐性電子商務和投資計劃、非法線上賭場以及違禁醫療產品的銷售風險。

據報導，Met內部政策指出，只有當自動審查系統判定廣告主95%以上可能從事詐騙時才會封鎖；若低於門檻，Meta 反向向該廣告主收取「較高刊登費」作為懲罰，而非直接下架，被批等同容許疑似詐騙者付費繼續曝光。

多份文件顯示，用戶一旦點擊詐騙廣告，將因演算法個人化機制而接觸到更多類似內容，加劇風險。

Meta 發言人回應，相關估算「過於粗略」且涵蓋部分合法廣告，並稱公司近18個月來已讓詐欺相關用戶通報量下降58%，今年已移除逾1.34億則詐騙內容，但該公司拒絕提供調整後的更準確營收占比。

另一份 2025 年文件顯示，Meta 承認詐騙廣告為未來需削減的「違規收入」，但公司內部曾評估，政府罰款上限約10億美元，而遠低於相關廣告營收，顯示執法成本相對有限。

值得注意的是，根據Meta本身的研究表明，其產品已成為全球詐騙經濟的支柱。該公司安全團隊在2025年5月的一份報告中估計，旗下社群平台參與了美國3分之1的成功詐騙案件。而Meta也在其他內部文件中承認，其一些主要競爭對手在打擊平台詐騙方面做得更好。

此外，Meta在2025年4月的一份內部審查報告中得出結論，「在Meta平台上宣傳詐騙比在Google上更容易」。該報告分析了詐騙分子討論詐騙活動的線上社群，但這份報告並未闡述此結論的理由。

文件指出，美國證券交易委員會 （SEC） 正調查 Meta 是否放任金融詐騙廣告。英國監管機構在去年表示，他們發現Meta的產品與2023年所有支付相關詐騙損失的54%有關，是其他所有社群平台總和的2倍多。

對於處理用戶舉報詐欺，Meta 遭外界批評長期忽視。數據顯示，2023年 Facebook 與 Instagram 用戶每週約提交10萬件有效詐騙通報，但Meta以忽略或錯誤駁回了其中96%的舉報。同年，另一份文件顯示，Meta希望未來將有效詐騙舉報的駁回率控制在75%以內。

專家指出，若監管機構不允許銀行從詐騙中獲利，科技業亦不應例外。

