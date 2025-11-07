被黃仁勳「雞」倒！「1張照片」害他爆倉崩潰 超慘虧損金額曝光

黃仁勳、李在鎔、鄭義宣在首爾江南區炸雞店Kkanbu Chicken用餐。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳日前現身韓式炸雞店「KKANBU CHICKEN」，邀李在鎔、鄭義宣，也讓相關概念數大漲，但就有1名網友在Reddit版《WallStreetBets》哀號，自己因放空韓國炸雞公司「慘虧47萬2085美元」（約新台幣1500萬元），形容「我財務破產了，不知道該怎麼活下去」。

這名網友表示，自己損失慘重，不知道該如何繼續下去。他原本看準韓國人口下降、健康飲食與純素風潮盛行，認為炸雞產業成長空間有限，因此放空多家韓國炸雞公司，認為這是穩賺不賠的投資策略。

請繼續往下閱讀...

結果近日黃仁勳竟邀請李在鎔、現代汽車會長鄭義宣，在首爾1家名為「Khanbu Chicken」的韓式炸雞店用餐，他享用炸雞和啤酒的照片在網路上瘋傳，掀起韓國炸雞話題狂潮，導致韓國相關炸雞公司股票上漲20至30%。

網友崩潰表示，「我被追繳保證金，一切都沒了。我怎麼會不知道，原來韓式炸雞才是人工智慧（AI）的未來？」這篇文章在Reddit上吸引近2萬人點讚，且引起許多網友導論，並戲稱「悲情版雞不可失」。

黃仁勳造訪的Kkanbu並非上市公司，但但在社群媒體瘋傳該聚會的照片與影片後，使競爭對手Kyochon F&B、韓國家禽加工業Cherrybro等股價，受到影響一度大漲20至30%，成交量暴增；生產炸雞機器人Neuromeka，及雞肉概念股Harim、Maniker F&G等也在短時間內同樣全面走強。不過隨著APEC結束，相關概念股的表現也回歸平淡。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法