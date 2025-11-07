逾75％支持率！馬斯克1兆美元薪酬案過關

美國電動車大廠特斯拉年度股東大會6日登場，股東通過支付執行長馬斯克（見圖）最高達1兆美元股票的薪酬方案。（法新社資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕美國電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）6日在年度股東大會取得壓倒性勝利，股東當天批准了未來10年間向其支付高達1兆美元（約新台幣31兆元）的薪酬方案。此前馬斯克曾公開威脅稱，若薪酬方案未獲通過將辭職離開公司，引發熱議。

路透報導，特斯拉股東6日認可了馬斯克將特斯拉自電動車製造商轉型為人工智慧（AI）和機器人巨擘的願景。薪酬案以超過75%的支持率獲得通過，特斯拉股價在盤後交易一度上漲逾2%，隨後漲幅收斂。

馬斯克若在10年內達到董事會所有績效目標，特斯拉市值將增至8.5兆美元，他本人將持股約1/4。

分析人士表示，提案通過對特斯拉的股票來說是利多消息，特斯拉的估值取決於馬斯克的願景，即讓汽車能夠自動駕駛、在美國推廣無人計程車及銷售人形機器人，儘管馬斯克今年發表的極右翼政治言論損害了特斯拉的品牌形象。

路透早前報導，專家指出，這項決定堪稱對「全球首富是否仍受傳統公司治理原則約束」的一次公投；大型股東與公司治理專家則警告，提案對投資人風險極高，它違反了企業治理原則，將特斯拉的未來過度綁定於單一領袖，並賦予他近乎不受制衡的權力。

特斯拉大股東挪威主權財富基金（Norges Bank Investment Management，NBIM）、美國加州公務員退休基金（CalPERS）均在投票前公開表示，將對馬斯克1兆美元薪酬案投下反對票，批評薪酬總額過高、可能稀釋股份。

