創見第3季獲利飆升季增2.59倍，每股盈餘3.52元。

〔記者洪友芳／新竹報導〕記憶體模組廠創見（2451）董事會昨通過第3季財報，稅後淨利 15.1億元，季增2.59倍，每股盈餘3.52元，前3季累計每股盈餘為5.37元，接近去年全年的5.39元。

創見表示，因記憶體大廠將產能集中在高階產品DDR5與HBM，以支應人工智慧伺服器與高效

能運算需求，傳統規格DDR4供應吃緊，惟多數企業伺服器、工控設備及嵌入式系統仍以 DDR4為主流配置，推升價格大幅上揚，帶動創見第3季整體營運持續增長。

創見第3季營收41.1億元，創近年新高，季成長27.2%；毛利率45.21%，營業利益15.12億元，季增94%、年增2.36倍，稅後淨利15.1億元，季增2.59倍、年增3.34倍，表現亮眼。

展望第4季，創見指出，在供應端持續縮減、需求端轉移緩慢的雙重影響下，記憶體市場預期仍持續上漲，創見將因應市況，彈性調整庫存配置，確保供貨穩定，同時，優化產線效率及成本控管。除既有DDR4/DDR5工控產品穩定出貨，也積極導入各類型企業級產品線，協助客戶導入高效能應用，聚焦高附加價值記憶體模組與儲存方案的發展。

此外，創見將持續強化全球品牌影響力與客戶服務深度，結合精準行銷策略，追求整體營收的成長及穩健毛利的表現。

創見總經理原由董事長束崇萬兼任，昨董事會決議總經理一職由創見美國總經理張宗凱接任，

並自11月6日生效。

