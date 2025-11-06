自由電子報
jpp-KY鍾國松：訂單滿手蓋廠速度追不上 明年樂觀

2025/11/06 20:08

jpp-KY董事長鍾國松。（記者王憶紅攝）jpp-KY董事長鍾國松。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕航太機構件暨散熱大廠經寶精密jpp-KY（5284）今日召開法說會，董事長鍾國松指出，受惠AI伺服器需求暢旺，目前訂單滿手，「蓋廠速度比不上訂單進來」，明年展望樂觀。

市場法人預估，jpp 11月營收維持高檔水準，第四季營收將季增，而在機殼、機櫃訂單能見度到明年3月，航太業務供應鏈問題預期明年下半年解決，明年仍將逐季成長，全年營收可望較今年雙位數成長。

鍾國松說，jpp採取「AI伺服器 × 航太製造」雙引擎策略，在AI伺服器方面，受惠客戶訂單需求，已啟動擴產計畫，預估明年機櫃產能增加20%，沖壓產能則增加30%，整體AI相關業務將較今年再提升25%以上。

據了解，jpp伺服器機櫃最終客戶第第一大是亞馬遜AWS、其次是台達電旗下泰達電。

航太方面，鍾國松說，第四季併購Segnere後，可說是完成航太組裝的最後一塊拼圖，jpp可說是從單件加工，走到組裝，組裝才有獲利，預期航太營收明年將較今年成長。

jpp 10月合併營收3.86億元，已連續6個月創歷史新高。第三季營收9.5億元，稅後盈餘2.32億元，每股稅後盈餘 4.55元，創歷史單季新高，累計前三季營收26億元，稅後盈餘4.67億元，每股稅後盈餘9.16元，不僅轉虧為盈，更創歷史同期新高。

