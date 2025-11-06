宏碁宣布高層人事案 泛美營運總部最高主管交棒

宏碁今日董事會通過泛美營運總部最高主管人事案。（記者卓怡君攝）
〔記者卓怡君／台北報導〕NB品牌大廠宏碁（2353）今日董事會決議通過泛美營運總部最高主管人事案，原總經理普蘭德加思特（Gregg Prendergast）將於年底榮退，並自2026年1月1日起由蔣烜（Chris Chiang）及傑爾馬諾庫伊（Germano Couy）擔任共同總經理，管理北美及拉丁美洲區域，並直接向董事長暨執行長陳俊聖彙報。
陳俊聖表示，非常感謝普蘭德加思特對於宏碁的長久貢獻，他掌舵泛美區域的產品組合及通路策略，並拓展宏碁在美洲的銷售及品牌地位。此外，他也是讓宏碁名列全球頂尖Chromebook品牌的重要推手之一。
普蘭德加思特表示，在宏碁經歷了20餘年的精采職涯之後，對這些年來美洲團隊及夥伴的密切合作表達感謝，對於蔣烜及傑爾馬諾庫伊這兩位能手接棒充滿信心。
宏碁表示，蔣烜擁有豐富的產品管理及策略領導經歷。他於2007年加入宏碁，並自2016年起擔任泛美區產品及業務管理副總，在市場導入並拓展科技產品。除了管理宏碁的廣大產品陣容，也帶領多元的跨國區域團隊。
傑爾馬諾庫伊在拉丁美洲市場的科技產業擁有30年的銷售、業務拓展及領導經驗。現任宏碁拉丁美洲總經理的他具備強大的通才能力，自2014年加入宏碁以來曾主持優化計畫並帶領多文化團隊。
