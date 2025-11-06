宏碁宣布高層人事案 泛美營運總部最高主管交棒

宏碁今日董事會通過泛美營運總部最高主管人事案。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕NB品牌大廠宏碁（2353）今日董事會決議通過泛美營運總部最高主管人事案，原總經理普蘭德加思特（Gregg Prendergast）將於年底榮退，並自2026年1月1日起由蔣烜（Chris Chiang）及傑爾馬諾庫伊（Germano Couy）擔任共同總經理，管理北美及拉丁美洲區域，並直接向董事長暨執行長陳俊聖彙報。

陳俊聖表示，非常感謝普蘭德加思特對於宏碁的長久貢獻，他掌舵泛美區域的產品組合​及通路策略​，並拓展​宏碁在美洲​的銷售及品​牌地位。此​外，他也是​讓宏碁名列​全球頂尖C​hrome​book品​牌的重要推​手之一。

普蘭德加思特表示，在宏碁經歷了20餘年的精采職涯之後，對這些年來美洲團隊​及夥伴的密​切合作表達​感謝，對​於蔣烜及傑​爾馬諾庫伊​這兩位能手​接棒充滿信​心。

宏碁表示，蔣烜擁有豐富的產品管理及策略領導經歷。他於2007年加入宏碁，並自2016年起擔任泛美區產品及業務管​理副總，在​市場導入並​拓展科技產​品。除了管​理宏碁的廣​大產品陣容​，也帶領​多元的跨國​區域團隊。

傑爾馬諾庫伊在拉丁美洲市場的科技產業擁有30年的銷售、業務拓展及領導經驗。現任宏碁拉丁美洲總經理的他​具備強大的​通才能力，​自2014​年加入宏碁​以來曾主持​優化計畫並​帶領多文化​團隊。

