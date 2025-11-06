IC設計族群新增生力軍 君曜預計12月中旬掛牌上櫃

君曜董事長林澤琦（右）與總經理林秉琦（左）兄弟檔看好公司未來營運前景。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕IC設計族群再添新兵，專攻高速傳輸介面、影像訊號處理和高感度觸控IC的君曜（7770）即將於12月中旬掛牌上櫃，君曜董事長林澤琦、總經理林秉琦為兄弟檔共同創業，從觸控IC起家，林澤琦表示，公司主力放在二手手機與售後維修市場，以橋接IC為主，近來已成功打入TDDI（面板驅動與觸控整合IC）領域，推出橋接IC與TDDI組合，價格具競爭力，預計明年第二季開始放量，接下來還有相關新品陸續推出，可望帶動明年營收展開強勁成長。

林澤琦指出，君曜主力產品鎖定顯示模組與手機主板間之訊號傳輸，以及處理使用者之觸控輸入訊號，將觸控動作轉譯為相應之操作指令，為少數具備完整自有技術及開發能力之台灣廠商，憑藉多年的研發經驗與技術積累，可針對多樣化螢幕規格需求提供客製化、高相容性之橋接IC產品，並於二手機售後市場中建立明確競爭優勢。此外，君曜所提供之觸控IC產品，除應用於低階智慧型手機，並已打入國際遊戲大廠之遊戲手把領域，擴展產品線多元布局，逐漸擴大產品於終端市場之應用。

林秉琦表示，隨著中高階智慧型手機市場對高刷新率顯示、高解析度影像處理及低延遲傳輸之需求快速提升，售後維修市場亦同步出現對高效能顯示晶片之大量需求，君曜產品持續往中高階產發展，確保持續獲利及創新研發，且積極布局TDDI新產品線，在手機螢幕市場完成售後螢幕市場三大關鍵晶片為核心目標，提高附加價值並擴大中高階智慧型手機及整新機之應用市場，並為未來逐步進軍品牌市場奠定基礎。

君曜表示，公司深耕手機售後市場多年，並累積多樣化之產品線，可快速提供多樣化機型需求應用，且熟稔手機售後市場之規格與功能性，能快速且精確提供符合客戶需求，並以創新技術、產品穩定性、產品品質與穩定性，取得客戶信任，於手機螢幕售後維修市場與供應鏈已建立長期穩定之合作關係，藉由深化與策略夥伴之合作，提供規格齊全且具有競爭力之IC產品，除站穩手機售後維修市場，可進一步在整體中高階手機售後市場取得更高市場占有率，並且隨著手機維修市場規模逐年穩健成長，業績可望隨市場需求持續增加而逐步攀升，未來營運將持續看旺。

