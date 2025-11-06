聯詠今年營運「上下半年顛倒」 第四季營收續下滑

聯詠第四季營收續下滑。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕IC設計廠聯詠（3034）今召開線上法說會，副董事長暨總經理王守仁表示，受中國補助提早消費，關稅影響客戶提早拉貨影響，聯詠今年第四季將續營收下滑，呈現上半年較旺、下半年較淡的「上下半年顛倒」營運走向，展望明年還待觀察消費需求；不過，今年聯詠到目前整合AI功能的晶片，約達20%營收比重，預期將會持續成長。

聯詠第三季營收為245.73億元，季減6.04%、年減11.82%，創近6季新低，毛利率為36.29%、營業利益率15.7%，創近5年新低，稅後淨利36.54億元，季減2.26%、年減30.5%，每股純益為6.01元，創近19季以來新低。

請繼續往下閱讀...

聯詠預估第四季以美元兌新台幣匯率為30.5元計算，營收約介於220億元至230億元之間，中位數季減逾8%，毛利率約35%至38%，營業利益率約14.5%至17.5%，中位數分別為36.5%、16%，分別較上季略增。

王守仁表示，第四季換機潮不明顯，中國手機市場需求持平、平板回升、車用持平，中小尺寸驅動IC呈現季減走勢，TDDI需求增加、OLED驅動IC減少， 電視、遊戲應用庫存調整 ，大尺寸營收下滑，顯示中國國家補助與關稅拉貨退潮，影響需求下降。展望明年仍面臨關稅與地緣政治挑戰，消費如何還需觀察，聯詠新產品會貢獻營運，邊緣AI、換機需求值得期待。

法人關心聯詠與安謀（Arm）策略合作，取得Neoverse授權將推出ASIC（客製化晶片）進展，王守仁表示，今年底會完成4奈米系統單晶片（SoC）產品開發，但還不會貢獻營收，將結合台積電先進製程與先進封裝代工，滿足客戶需求。聯詠目前整合AI功能的ASIC晶片約達20%營收，看好未來會持續成長。

聯詠先前預估2025年OLED TDDI全年出貨量將突破1000萬顆，王守仁說，客戶第二季量產出貨，今年出貨量超過1000萬顆沒問題，預期明年新客戶導入，結合AI 、中國市占有幫助、加上持續開發韓系客戶，順利進展，預期明年初將會陸續增加出貨。

針對毛利率問題，王守仁表示，除了之前匯率持續升值，近期匯率趨穩定，影響逐漸減少，還有金價上漲、原物料供應例如基板等，會影響毛利率，聯詠將會與晶圓與封測供應商協商共體時艱，原物料上漲也會與客戶溝通。到目前整合AI功能的相關晶片，約達20%營收比重，預期將會持續成長。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法