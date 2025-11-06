整頓電商吃掉獲利 統一企業前3季每股賺2.93元

統一企業（1216）今天公布前3季合併營收5151.64億元，較去年同期增加153.66億元，年增3.1%，稅後淨利為166.65億元，較去年同期減少8.67億元，衰退4.9%，每股盈餘為2.93元。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕統一企業（1216）今天公布前3季合併營收5151.64億元，較去年同期增加153.66億元，年增3.1%，稅後淨利為166.65億元，較去年同期減少8.67億元，衰退4.9%，每股盈餘為2.93元，較去年同期3.09元減少0.16元，主要係受咖啡豆成本飆漲及電商事業處於整頓狀態因素。

其中，統一中控本期淨利達人民幣20.13億元，為同期歷史高點，較去年同期增加人民幣3.77億元，成長23.1%，主要是營收穩定成長，加上原物料價格回穩及產能利用率提高，帶動整體營運效益提升。

統一超商（2912）本期淨利89.01億元，較去年同期減少3.84億元，衰退4.1%，主要是本業營運獲利穩定成長，業外受海外持續投資與美元利率降息影響。

統一實業（9907）本期淨利17.76億元，較去年同期增加6.43億元，成長56.8%，主要係飲料包裝及鐵產品銷售均增長，營收獲利均提升。

● 台灣神隆（1789）本期淨利0.96億元較去年同期減少1.46億元，衰退60.5%，主要係營收衰退、產能下滑，致毛利額同步減少因素。

