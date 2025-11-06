正德前3季EPS 1.55元 樂觀看散裝前景

正德前3季EPS 1.55元 。（正德提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕散裝航商正德 （2641） 第3季營收7.15億元，年增67.74％，稅後淨利2.02億元，EPS 0.62元。前3季合併營收17.70億元，年增46.32％，創下史上同期最佳，營業毛利7.21億元，年增27.38％，稅後淨利4.95億元，年增8.24％，EPS達1.55元。

正德指出，今年前3季獲利為較去年同期增加主要是去年訂購的4艘新造船舶及3艘現有船舶已於今年陸續交船加入營運，推升業績成長。

正德表示，受到旺季效應，BDI連續在第2季、第3季上漲，時序進入第4季，運價漲勢仍具延續性，主要與3因素有關，分別是美中互徵靠港費影響運力、鐵礦砂需求回穩以及穀物、長程運輸需求增溫。

正德說，美中在歷經數月的貿易摩擦升溫後，10月底川習會後，雙方達成的暫時性協議，同意自2025年11月起暫停一年互對港口與船舶靠港費的徵收，對航運業而言，靠港費的暫停徵收有積極明顯正面效果，特別是在航運成本、港口費用與航線安排方面。以中美穀物與煤炭運輸為例，巴拿馬型與海峽型散裝船在中美穀物與鐵礦航線上占比高，2025年上半年在靠港費高漲下，部分中資船隊改走澳洲或東南亞中轉港，平均航程增加5至10天，若雙邊費用暫停，運費壓力可望降低約3%至5%；休戰後，航商可望恢復直航、壓低成本。短期內，中美關係緩和可穩定市場預期，改善船東與貨主對未來航線政策的信心。

正德指出，雖然國際海事組織（IMO）將全球海運碳稅表決延後至2026年底，但歐盟ETS（碳排放交易制度）仍如期推進持續擴大適用範圍，以及新燃料技術逐步成熟，全球航運產業正邁向一個關鍵轉折點。2026年，被業界視為「環保壓力年」，也就是自 2026 年起，歐盟ETS（碳排放交易制度）正式納入全航段計算即對航運排放的納管範圍將從「歐盟港進出航程的50%」擴大至100%，這意味著所有往返歐洲的國際航線都將承擔完整碳成本。在國際海事組織（IMO）國際船舶能源效率指數（EEXI）與碳強度指標（CII）將進一步收緊，約30%的現役船舶將面臨評級下降風險，可能被迫減速或改裝。

展望2026年，正德說，散裝船市場將在多重因素交織下走向「供需再平衡」，包括川習會緩解美中貿易緊張，在關稅與貿易達成初步協議，全球經濟在通膨壓力趨緩後逐步復甦重啟成長動能，此外，黑海航線與紅海區域的地緣風險仍可能推高運費波動；另一方面，船舶環保法規要求全面升級，船舶被迫減速或改裝，老齡船報廢速度加快。航運業者面臨的挑戰，不僅是需求變化，更是合規成本與運力調整的控制能力。正德可望憑藉著新船大幅增加，淘汰舊船擴大規模策略，更具競爭力，使獲利逐年成長。

在船舶佈局政策方面， 2025年8月董事會決議訂購5艘1.75萬噸多用途（MPP）（雜貨/貨櫃）散裝貨輪（MPP /17,500 DWT），預計自2027年下半年陸續交船。截至9月底，已處分認列2艘售船利益，獲利約260萬美金，正德旗下船隊總數達到21艘，仍採長短租配置模式營運，透過計劃性建造環保節能船隊及持續汰舊換新，強化船舶航行全球的航線的執行能力，加上靈活的租船策略，使其在供需變化中具備高度調整彈性，有望持續穩定擴充規模提升獲利能力。

